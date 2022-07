Djokovic-Sinner, streaming e diretta tv: dove vedere il match tra milanisti a Wimbledon

Djokovic-Sinner si sfidano nei quarti di finale di Wimbledon. Sul Centrale dei Championship anche il Milan, a suo modo, sarà protagonista

Milanisti contro a Wimbledon. E che milanisti. Novak Djokovic e Jannik Sinner si giocano oggi pomeriggio, dalle 14.30, la qualificazione alla semifinale dei Championship contro il vincitore del match concomitante tra Cameron Norrie e David Goffin.

Per Sinner è la prima volta tra i migliori otto dello Slam londinese, un risultato quasi insperato considerato che prima dei Championship, Jannik non aveva ottenuto alcuna vittoria in carriera sull’erba. Per Djokovic, è l’ennesima presenza ai quarti di uno Slam. Nole ha vinto le ultime tre edizioni di Wimbledon e anche l’unico precedente con Jannik disputato lo scorso anno a Montecarlo su terra battuta.

Milan, dicevamo. Sia Sinner che Djokovic sono infatti due grandi tifosi rossoneri. Nole ha ereditato la passione dal padre, Jannik lo è diventato grazie a un compagno di stanza a Bordighera. Entrambi condividono lo stesso idolo calcistico ovvero Zlatan Ibrahimovic e hanno visitato Milanello, il centro di allenamento rossonero con foto e scambio di maglia-racchetta a commemorare l’evento. Due tifosi veri, insomma. Emblematico il gesto recente di Sinner con quel Forza Milan scritto sulla telecamera dopo la vittoria, lo scorso maggio, agli Internazionali contro l’interista Fognini, nei giorni in cui Leao e compagni lottavano per il Tricolore.

Sinner-Djokovic, dove vedere il match di Wimbledon

Sinner-Djokovic sarà visibile in esclusiva su Sky Sport Tennis (canale 205) e Sky Sport Uno (201) con telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci. Highlights del match su Sky Sport 24 con le interviste post match curate da Stefano Meloccaro. Dalle ore 21, Sinner-Djokovic sarà trasmessa in replica, in chiaro, su Supertennis sul canale 64 del digitale terrestre o sul 212 del decoder Sky.

Gli abbonati a Sky possono seguire Sinner-Djokovic in streaming con l’app SkyGo, selezionando i canali indicati dal menù diretta o la finestra dedicata all’evento sulla home page. Anche Supertennis è disponibile in streaming, gratuitamente, sul sito supertennis.tv o tramite l’app del canale. Per accedere ai contenuti streaming della Fit è necessario registrarsi o autenticarsi tramite un profilo social