Giroud torna a Milanello cantando: è subito virale – VIDEO

Olivier Giroud è tornato a Milanello. Il bomber francese canta e la sua storia su Instagram diventa subito virale: guarda il video

E’ la giornata degli attaccanti. Il Milan ha iniziato il suo ritiro a Milanello, ieri. I grandi assenti erano Olivier Giroud e Divock Origi.

I giocatori che hanno preso parte agli ultimi impegni di Nations League stanno ancora usufruendo di qualche giorno di vacanza. Saranno al centro sportivo di Carnago a metà luglio.

Il centravanti francese e quello belga, invece, inizieranno a lavorare, per preparare la nuova stagione da oggi. Hanno usufruito di un giorno in più di ferie. L’ormai ex Liverpool, che sarà ufficiale nelle prossime ore, lavorerà per qualche giorno a parte, per smaltire l’infortunio che non gli ha permesso di giocare la finale di Champions League contro il Real Madrid.

Giroud cantante

Giroud, grande protagonista dello Scudetto, con i goal pesanti contro Inter, Napoli e Sassuolo, ha già varcato i cancelli di Milanello. Lo ha fatto in mattinata: è stato lo stesso francese – con una storia su Instagram, diventata virale in pochi minuti – a comunicarlo.

Il bomber, felice di rimettere piede a Milanello, canta il suo ritorno, facendo impazzire i tifosi del Milan: