“Così va al Milan”, 4 condizioni per il grande colpo

I tifosi del Milan invocano il grande colpo di mercato. Per renderlo possibile servono 4 condizioni fattibili, ecco quali sono.

Il rinnovo di Maldini e Massara la scorsa settimana ha sbloccato la situazione del mercato del Milan. Proprio oggi i rossoneri hanno definito il riscatto di Junior Messias dal Crotone, dopo quello di Florenzi dalla Roma, il prolungamento di Mirante e l’acquisto di Divock Origi. Ora però i tifosi spingono per un grande colpo.

Hakim Ziyech per la fascia destra è l’uomo più richiesto dai sostenitori rossoneri: il Milan, dopo averci provato un anno fa, sta cercando di convincere il Chelsea. Il nodo è la formula di acquisto e anche lo stipendio. Insomma, un’operazione molto complicata. Intanto Maldini e Massara lavorando anche su un altro fronte, quello di Charles de Ketelaere del Club Brugge. Una prima offerta da 20 milioni più bonus è stata rifiutata ma i rossoneri preparano il rilancio. Ma cosa serve per fare questo acquisto? Dal Belgio fanno sapere che occorrono 4 condizioni e poi si potrà fare.

De Ketelaere al Milan, le 4 condizioni per chiudere

Intervistato da Calciomercato.it, il giornalista Sacha Tavolieri ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda De Ketelaere. Il collega non ha alcun dubbio: con queste quattro condizioni l’affare si farà. Ma quali sono? In primis, per lui l’offerta da fare è di 25 milioni, quindi poco più rispetto a quelli proposti nella prima offerta. A questi però bisogna aggiungere altre cose come ad esempio i bonus, tramite i quali si può arrivare a 30 milioni. Non è finita qui perché secondo Sacha servono altre due cose per far sì che De Ketelaere possa vestire la maglia rossonera.

🎙️@sachatavolieri alla CMIT TV: “Possiamo dire che con: 25 milioni di euro, i bonus, una percentuale sulla rivendita, il pressing del calciatore e #DeKetelaere va al #Milan“ — calciomercato.it (@calciomercatoit) July 6, 2022

Oltre all’offerta cash e ai bonus, bisognerebbe garantire al Brugge una percentuale di rivendita, un modo molto comune di recente per provare a convincere i club a vendere i propri giocatori. A questo punto ne manca solo una, che dovrebbe già esserci: il pressing del giocatore. Come riportato più volte, De Ketelaere non ha dubbi su chi scegliere fra il Leeds e il Milan. I rossoneri sono la sua priorità ma chiaramente gli inglesi possono spingersi oltre e offrire molto di più. Una situazione molto simile a quella di Botman, che alla fine ha scelto di andare al Newcastle. Sacha ci ha tenuto poi a specificare che la posizione di Charles è in mezzo.