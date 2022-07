Milan, il grande sogno si avvicina: conferma dall’Inghilterra

Un trasferimento in Premier League si è quasi concretizzato ed è un ottimo assist per il Milan, che può avere il via libera per un colpo.

Il club rossonero sta lavorando intensamente sul calciomercato per rinforzarsi e poter dire la propria sia in Serie A che in Champions League. Dopo la vittoria dello Scudetto, c’è voglia di brillare anche in Europa.

Stefano Pioli è stato chiaro: vuole più qualità. Paolo Maldini e Frederic Massara sono al lavoro per regalargli alcuni innesti che possano innalzare il livello della squadra. Da tempo circolano dei nomi importanti e i tifosi del Milan sognano.

Tra i profili che piacciono maggiormente c’è Hakim Ziyech, in uscita dal Chelsea è che può rappresentare davvero un grande colpo. Può agire sia da trequartista sia da esterno destro offensivo, offre duttilità tattica oltre che qualità tecniche notevoli. È uno che ha in canna dribbling, assist e gol: sa fare la differenza.

Il Chelsea “avvicina” Ziyech al Milan

Ziyech ha una valutazione di circa 25 milioni di euro e il Milan è al lavoro con il Chelsea per trovare la formula giusta per il trasferimento. La soluzione preferita è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto, ma va individuata la quadra sulle cifre. Inoltre, i Blues vogliono delle garanzie sull’acquisto del cartellino e vorrebbero l’obbligo di riscatto. Le parti sono in costante contatto.

Nel frattempo il Chelsea ha praticamente chiuso l’acquisizione di importante rinforzo: Raheem Sterling. Come riportato da CBS Sports, l’esterno offensivo del Manchester City si trasferirà a Londra per 45 milioni di sterline. Mancano pochi dettagli da definire prima che avvengano visite mediche e firme.

Thomas Tuchel ha voluto fortemente Sterling e CBS Sports scrive che questa operazione può accelerare il passaggio di Ziyech al Milan. Non vengono forniti dettagli, ma l’ingaggio di un nuovo innesto può spingere i Blues a vendere l’ex Ajax per sfoltire l’organico. Vedremo se effettivamente ci sarà un’accelerata nelle prossime ore.