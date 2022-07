Milan, dall’Inghilterra: “Distanza enorme”, salta il colpo?

Giungono notizie interessanti direttamente dall’Inghilterra sulla trattativa tra il Milan e il club inglese. Qualcosa potrebbe andare storto…

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno cominciato a lavorare seriamente sul mercato. Dopo il rinnovo tanto atteso, finalmente i due dirigenti potranno dedicarsi alle questioni tecniche impellenti, tra cui ovviamente l’acquisto di nuovi innesti per migliorare la rosa.

Attualmente, l’attenzione dei media, e assai probabilmente della dirigenza, è concentrata sulla trequarti di Stefano Pioli. Un reparto che da quanto si dice urge delle maggiori modifiche, soprattutto per quanto concerne il ruolo di trequartista centrale e di esterno destro.

I nomi che più riscaldano l’ambiente e che sembrano raggiungibili sono quelli di Charles De Ketelaere e Hakim Ziyech. Due giocatori dalle grandi doti, e che potrebbero fare proprio al caso del Milan per caratteristiche tecniche. Il belga al centro del tridente, il marocchino sulla destra. Potrebbero essere questi i piani di Maldini e Massara.

La cosa certa è che il Milan li sta seguendo e ha già aperto le trattative. Per De Ketelaere è già stata inoltrata la prima offerta di 20 milioni più bonus, una proposta che ancora non basta al Club Brugge. È di 35 milioni di euro o poco più la richiesta dei belgi, ma pare che il giocatore abbia già parlato con Pioli e Maldini, dialoghi che lo hanno condotto a dare l’assoluta preferenza ai rossoneri.

Bisognerà attendere i prossimi giorni per comprendere l’evoluzione della trattativa, considerando che anche il Leeds è piombato forte sul belga.

Milan-Ziyech, la situazione: the Indipendent stravolge le aspettative

Per Hakim Ziyech, invece, il Milan sta spingendo forte per prelevarlo con la formula del prestito, con diritto o obbligo di riscatto. Uno degli ostacoli principali alla trattativa con il Chelsea riguarda l’ingaggio del giocatore (6 milioni netti a stagione), un nodo che bisognerà sciogliere nel più breve tempo possibile.

Secondo le ultime novità, i contatti sono costanti, con anche Ziyech che ha dato l’ok per il trasferimento in rossonero. Dall’Inghilterra, però, giungono notizie non affatto positive. L’Independent, accreditato media britannico, fa sapere che la situazione è tutt’altro che rose e fiori, e che per il Milan non sarà affatto facile riuscire nell’acquisto dell’esterno marocchino.

Difatti, secondo la fonte, il Chelsea ha aperto alla cessione di Hakim, l’interesse del Milan è vivo, ma i contatti sono al momento in contrasto. L’Independent sostiene che c’è un enorme divario tra domanda e offerta (in particolare sulle valutazioni del giocatore), con i blues che assai probabilmente sparano alto per la cessione del loro giocatore.

Una notizia che frena l’entusiasmo dei tifosi. Ziyech è un sogno, per le fonti italiane è possibile, per quelle inglesi un pò meno.