Sì al doppio colpo da sogno del Milan: avanti tutta

Arrivano solo conferme in merito alla voglia del Milan di mettere a segno un doppio colpo importante per la squadra di Stefano Pioli

Qualità. E’ questa la parola d’ordine. Stefano Pioli – durante la conferenza stampa – non si è nascosto, chiedendo giocatori intelligenti, capaci di saltare l’uomo, di creare la superiorità numerica. Servono elementi, che hanno la giocata pronta quando gli avversari concedono poco e gli spazi sono inesistenti.

I giornali sportivi, in edicola stamani, confermano il desiderio del Milan di provare il doppio colpo: Paolo Maldini e Frederic Massara vogliono mettere le mani su Hakim Ziyech e Charles de Ketelaere. Sono loro gli obiettivi per dare qualità alla trequarti.

Il marocchino, come è noto, ha dato il via libera al trasferimento. Ha voglia di giocare e non rientra più nei piani di Tuchel. Vanno trovate ancora le intese sul contratto e sulla modalità di trasferimento ma il Milan vuole accelerare nei prossimi giorni, forte del desiderio dell’ex Ajax di cambiare aria. Si ragione su un prestito con diritto/obbligo di riscatto.

Ziyech è considerato il calciatore perfetto per occupare il ruolo di esterno di destra. Sulla fascia, il Milan è da anni che ormai aspetta di fare il salto di qualità e il marocchino lo farebbe certamente fare.

Concorrenza inglese

Per quanto riguarda il talento belga, il Bruges continua a chiedere una cifra importante, superiore ai 30 milioni di euro. Il Milan appare disposta ad avvicinarsi: è de Ketelaere, talento classe 2001, ad aver messo d’accordo davvero tutti. E’ lui, con la sua faccia da bravo ragazzo, il profilo perfetto per il progetto rossonero. L’investimento sarebbe importante ma i margini di crescita di de Ketelaere sono incredibili.

Come scritto ieri, possono essere inserite delle contropartite tecniche per abbassare il cash ma bisogna comunque fare attenzione ai club inglesi. E’ vero che il giocatore del Club Brugge ha dato preferenza al Milan ma Leeds, Leicester e Southampton spingono per averlo.