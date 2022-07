Ufficiale, riscattato Messias: i dettagli del contratto

Il Milan ha comunicato di aver ufficialmente riscattato dal Crotone Junior Messias. Di seguito l’annuncio del club rossonero…

Una notizia che non è affatto una novità, ma che finalmente diventa ufficiale. Il Milan ha riscatto a titolo definitivo Junior Messias dal Crotone, con il brasiliano che potrà quindi dare grande seguito al suo sogno calcistico. La volontà del riscatto è nota da tanto tempo, ma Maldini e Massara hanno preferito temporeggiare per ottenere un ulteriore sconto.

Già, perchè qualche settimana fa sembrava essere stato trovato l’accordo col Crotone grazie ad uno sconto di circa un 1 milione sulla cifra inizialmente pattuita. 4,5 milioni e non 5,4. Ma data la retrocessione in Serie C del club calabrese, il Milan ha insistito ancor di più, riuscendo in un ulteriore decurtazione della somma. Alla fine, Junior Messias si è legato completamente ai colori rossoneri per un riscatto fissato a circa 3 milioni di euro.

Il brasiliano, arrivato in Serie A dopo una lunga trafila nei dilettanti, è oggi un rossonero al 100%, dimostrando che nella vita bisogna sempre credere nei propri sogni. Da neo-milanista, la scorsa stagione ha mostrato notevoli prestazioni, con 6 gol e anche parecchi assist all’attivo. C’è ancora tanto da lavorare su di lui, ma le basi per fare bene ci sono tutte. Pioli, come ribadito spesso, crede nel 31enne brasiliano, e vuole continuarlo a fare per i prossimi anni.

Sulla fascia destra è stato spesso preferito al compagno di reparto Alexis Saelemaekers, sinonimo di quanto le sue caratteristiche siano utili a questo Milan!

Di seguito il comunicato ufficiale su Junior Messias: