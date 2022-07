Sky – Maldini corregge la traduttrice su De Ketelaere: è accaduto in conferenza

Nella conferenza stampa di Divock Origi è accaduto un fatto particolare riguardante Charles De Ketelaere. Maldini coinvolto!

Oggi alle ore 14.00 ha avuto luogo la conferenza stampa di presentazione di Divock Origi, nuovo attaccante del Milan. Il calciatore belga si è presentato al meglio alla stampa, sottolineando spesso nelle sue dichiarazioni la voglia di dare il massimo per la squadra.

Insomma, ha fatto una gran bella impressione, misurando bene le parole e i pensieri espressi. Origi è il secondo calciatore belga presente nella rosa rossonera, dopo Alexis Saelemaekers che ormai milita al Milan da ben due anni. Ma chissà che presto non possa arrivarne un altro ad arricchire la forza tecnica della squadra di Stefano Pioli.

Difatti, nelle ultime settimane non si fa altro che parlare del grande interesse di Maldini e Massara per Charles De Ketelaere, trequartista di enorme prospettiva in forza al Club Brugge. Diverse fonti sono pronte a scommettere che il giovane classe 2001 si sia già promesso ai rossoneri. Stimolato dal progetto tecnico, avrebbe anche parlato con Pioli e Maldini.

Oggi, in conferenza stampa, non è stata risparmiata la domanda su De Ketelaere a Divock Origi, dato che entrambi sono belgi e militano nella Nazionale maggiore. L’attaccante ha completamente sviato alla questione, ma un particolare fatto ha coinvolto Paolo Maldini presente nell’aula conferenze.

Maldini corregge la traduttrice

Dato che Origi non conosce ancora l’italiano, era presente come di consueto la traduttrice. Alla domanda su De Ketelaere per Origi, l’addetta ai lavori ha storpiato il cognome del giocatore del Brugge, e…indovinate? Molti l’hanno corretta in sala, tra cui anche Paolo Maldini.

Un fatto che sta a significare come il Direttore Tecnico del Milan sia molto attento alla questione che porta il nome di Charles De Ketelaere. Secondo i tanti, Maldini è completamente stregato dal talento belga e farà di tutto per portarlo in rossonero. La sua correzione alla traduttrice dimostra grande attenzione alla causa. A riportare la cruciale curiosità è Sky Sport.