Ancora il Newcastle! Milan, un altro obiettivo a rischio

Dopo Botman, il Newcastle United mette nel mirino un altro giocatore che interessa molto al club rossonero: pronto l’assalto.

Nel 2022 un nuovo club va temuto sul calciomercato a causa della ricchezza della sua proprietà: il Newcastle United. Più squadre rischiano di perdere degli obiettivi.

Recentemente abbiamo visto che i Magpies si sono assicurati Sven Botman, a lungo obiettivo del Milan. Mettendo sul tavolo un’offerta più importante sia per il cartellino sia per lo stipendio, hanno potuto concludere l’operazione. L’ex Ajax avrebbe preferito giocare la Champions League con la maglia rossonera, ma ha poi dovuto accettare il trasferimento a St James’s Park.

Il Newcastle United vuole costruire una squadra in grado di stare ai vertici della Premier League. Sicuramente nella prossima stagione l’obiettivo sarà la qualificazione in Champions, cosa non semplice dato il livello elevato di tante compagini del campionato. Ma andare in Europa sarà comunque obbligatorio.

Mercato Milan, il Newcastle su un obiettivo rossonero

Tra i giocatori che il Newcastle United ha inserito nella lista dei potenziali rinforzi c’è anche Marco Asensio, da tempo nel mirino anche del Milan. Finora Paolo Maldini e Frederic Massara si stanno concentrando su altri obiettivi, per lo spagnolo c’è stato un sondaggio ma al momento non ci sono ancora le condizioni per una trattativa.

È AS a rivelare che i Magpies si sono inseriti nella corsa per l’acquisto dell’esterno offensivo maiorchino. L’obiettivo è quello di metterlo al centro del progetto che prevede di stare al top in Premier League. Asensio non ha ricevuto offerte di rinnovo dal Real Madrid e il suo contratto scade a giugno 2023, quindi senza firma la cessione è altamente probabile.

Al Newcastle United non mancano i soldi per accontentare le richieste economiche dei blancos e del giocatore. Il cartellino ha una valutazione di almeno 35 milioni di euro, mentre per lo stipendio finora è trapelata una richiesta sui 6-7 milioni. Cifre che non spaventano affatto il club inglese.

Da capire se Asensio possa essere effettivamente interessato al trasferimento nella squadra bianconera, che non prende parte né alla Champions né all’Europa League nella nuova stagione. Vero che spesso i soldi riescono a persuadere a firmare comunque, però il fatto di non disputare coppe europee può essere un fattore decisivo nella scelta del calciatore.

Il Newcastle United vuole aggiungere alcune stelle al proprio organico e il numero 11 del Real Madrid piace molto. Anche Arsenal e Liverpool lo hanno messo nel mirino, però non sembrano esserci ancora offerte concrete. Pure il Milan non è andato oltre dei sondaggi, come detto in precedenza.