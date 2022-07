Calciomercato Milan, colpo De Ketelaere: le ultime

Il Milan fa sul serio per De Ketelaere: in questi giorni mosse concrete per cercare di ingaggiarlo, strappandolo alla concorrenza inglese.

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno le idee chiare su come rinforzare la squadra di Stefano Pioli. Gli obiettivi nella loro mente sono definiti e tra questi c’è anche Charles De Ketelaere.

Il talento belga ha qualità importanti e sembra destinato a diventare un top player. Può giocare sia da trequartista che da attaccante, quindi offre più soluzioni tatticamente. Nell’ultima stagione ha messo insieme la bellezza di 18 gol e 10 assist in 49 presenze.

La dirigenza del Milan sta cercando di assicurarselo adesso per evitare che l’anno prossimo il suo prezzo possa essere troppo alto e, dunque, inaccessibile. Già adesso il Club Bruges dà una valutazione notevole al cartellino del giocatore, ma si può trattare.

Calciomercato Milan, assalto a De Ketelaere: le ultime news

Oggi La Gazzetta dello Sport conferma che il Milan due giorni fa ha avuto un incontro con Tom de Mul, agente di De Ketelaere ed ex compagno di Zlatan Ibrahimovic all’Ajax. C’è apprezzamento reciproco. La dirigenza ha fatto sapere che il giocatore è una priorità del calciomercato estivo e il procuratore ha fatto sapere che il suo assistito gradisce la destinazione rossonera.

Il Milan è pronto ad aumentare la prima offerta avanzata (20 milioni di euro più bonus) e ad arrivare intorno a quota 30. Il Leeds si è spinto oltre, ma Maldini e Massara non intendono partecipare a giochi al rialzo contro le squadre inglesi. Anche perché il Diavolo può offrire al ragazzo la partecipazione alla prossima Champions League, un fattore molto importante.

In questo momento il Milan è la prima scelta di De Ketelaere, lo scenario potrebbe forse mutare se si muovessero le prime cinque-sei della Premier League. Per adesso i rossoneri sono in vantaggio e c’è la possibilità di chiudere l’affare per 30-35 milioni. Maldini e Massara sperano che il calciatore manifesti la sua decisione al Club Bruges, così da accelerare la trattativa.

Per De Ketelaere è pronto un contratto di cinque anni a 2-2,5 milioni netti a stagione, magari con bonus e stipendio a crescere. Forse la prossima settimana può essere molto importante per questa operazione.

De Ketelaere al Milan: conferme dal Belgio

Anche in Belgio si parla quotidianamente del possibile trasferimento di De Ketelaere al Milan. Il giornalista Alexandre Braeckman ha scritto sul suo profilo Twitter che stanno andando avanti le discussioni tra le due società. Quella rossonera è pronta a mettere sul tavolo due contropartite tecniche per limitare la spesa. C’è l’obiettivo di non superare i 30 milioni di valutazione del cartellino e si sta cercando la formula migliore per chiudere l’affare.

I nomi dei giocatori del Milan che sono stati accostati al Club Bruges sono quelli dei giovani Andreas Jungdal e di Emil Roback. Il primo è un portiere danese classe 2002, mentre il secondo è un attaccante svedese classe 2003. Entrambi sembrano interessare alla dirigenza belga. Vedremo se saranno loro la chiave per concludere positivamente l’affare De Ketelaere.