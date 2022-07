Calciomercato Milan, trattativa in Premier League: idea in prestito

Il Milan di recente è tornato a chiedere informazioni sul difensore, ma dovrà vedersela con la concorrenza di un’inglese. Le ultime…

Paolo Maldini e Frederic Massara, dopo il rinnovo di contratto, si sono tuffati nelle calde trattative dell’estate. La finestra del mercato si è aperta l’1 luglio, e adesso i due dirigenti sono pronti a fare sul serio per soddisfare le esigenze tecniche di mister Stefano Pioli. Non sarà semplice, dato che il Milan vuole tornare competitivo ma dovrà pur sempre essere rispettato il principio di sostenibilità economica trasmesso da Elliott a RedBird.

Attualmente, Maldini e Massara lavorano contemporaneamente e con cognizione sia ai colpi in entrata che in uscita. È di oggi la notizia ufficiale della cessione di Leo Duarte, mentre soltanto ieri ha parlato in conferenza stampa il nuovo acquisto Divock Origi. Soltanto due piccoli tasselli di quello che sarà il mercato estivo rossonero. Al momento, grande attenzione è concentrata sulla trequarti, con Charles De Ketelaere e Hakim Ziyech profili di lusso candidati a prendere un posto nel Milan della prossima stagione.

Ma anche il centrocampo e la difesa necessitano di grande attenzione. Per il reparto centrale, è sempre in voga il nome di Renato Sanches, con una trattativa ancora viva tra le parti. Per la difesa, perso Botman (ormai giocatore del Newcastle), Maldini e Massara stanno sondando il perfetto sostituto di Alessio Romagnoli. Il Milan vuole condurre ad alti livelli sia il campionato di Serie A che la Champions League, e servirà una batteria di difensori pronta all’uso.

Sono tornati di moda due nomi in particolare negli ultimi giorni, gli stessi seguiti con attenzione a gennaio. Abdou Diallo del PSG e Japhet Tanganga del Tottenham.

La neopromossa piomba sul difensore: contatti avviati

Il difensore del Tottenham Tanganga potrebbe rappresentare una buona opzione per il Milan. Giovane (23 anni) e con l’importante prerogativa di aver giocato ad alti livelli in Premier League. Dalla grande fisicità, gioca d’anticipo e si aiuta molto col corpo nei duelli uno contro uno. Purtroppo a gennaio ha sofferto di un serio problema al ginocchio che lo ha tenuto fuori dai giochi per il resto della stagione.

Il Tottenham lo ha messo volentieri sul mercato, forte della presenza in rosa di altri elementi avanti nelle gerarchie e del vicino arrivo di Lenglet dal Barcellona. Il Milan sta monitorando la situazione del centrale inglese, con dei contatti già avviati con gli agenti. Ma non è l’unico. The Athletic fa sapere che il Bournemouth, neo promossa di Premier League, ha intenzione di fare sul serio per Tanganga.

La trattativa è stata già avviata con il Tottenham, ma l’acquirente vuole lavorare su una formula di prestito. Non è chiaro se gli Spurs accorderanno tale modalità. Paratici sta facendo un gran mercato con grandi investimenti, e preferirebbe di certo monetizzare dalla cessione. Come affermato stamane da La Gazzetta, il difensore inglese è valutato 10-12 milioni di euro.

The Athletic sottolinea che su Tanganga c’è appunto anche il Milan, con il Napoli a monitorare la situazione. Per alcune fonti, è Diallo del PSG il difensore più vicino ai rossoneri. Ma al momento non si hanno particolari conferme.