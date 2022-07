De Ketelaere, Di Marzio: “Leeds rassegnato! Ha fatto una richiesta al Milan”

La società rossonera vuole assicurarsi De Ketelaere, un talento ritenuto perfetto per la squadra di Pioli: pronta la nuova offerta per l’acquisto.

Non è un segreto che il Milan abbia messo Charles De Ketelaere in cima alla lista degli obiettivi per questa finestra estiva del calciomercato. Non è un colpo low cost, ma il club è disposto a investire per l’ingaggio di questa giovane promessa.

Deve essere trovato accordo con il Club Bruges, c’è ancora distanza tra le parti e serve un rilancio dell’offerta da parte della dirigenza rossonera, che è pronta a farlo. Gianluca Di Marzio a Sky Sport spiega che intanto il Leeds United ha mollato il giocatore, ha capito che il suo desiderio è quello di vestire la maglia del Milan e dunque ha abbandonato questa pista. La squadra inglese aveva offerto più del Diavolo, però nelle ultime ore si è defilata.

Il noto giornalista esperto di calciomercato ha anche aggiunto che l’entourage di Ketelaere nelle discussioni con la società rossonera ha anche chiesto delle garanzie tecniche, ovvero di essere al centro del progetto e di avere spazio. Sta spingendo un po’ su questo aspetto per accettare definitivamente il trasferimento in Italia.

Chiaramente Stefano Pioli non può garantire a un calciatore quanto giocherà, il posto va meritato sul campo. Comunque se il Milan ha deciso di fare un investimento importante su De Ketelaere, è chiaro che c’è l’idea di dargli uno spazio notevole. È possibile che il ragazzo all’inizio abbia bisogno di tempo per ambientarsi e non verrà lanciato allo sbaraglio. Passa dal Belgio all’Italia, dunque in una realtà completamente diversa e non è semplice inserirsi subito.

Ma Maldini e Massara credono fortemente nel gioiello del Club Bruges, che piace moltissimo pure a Pioli e che non dovrebbe faticare troppo a ritagliarsi il suo spazio in squadra.