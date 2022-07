Il Milan spinge per l’accordo: “Priorità a Maldini”

Fabrizio Romano riporta aggiornamenti fondamentali sulla trattativa tra il Milan e il club. Il giocatore sembra ormai aver scelto…

Maldini e Massara sono completamente immersi nel mercato. I due dirigenti hanno il grande obiettivo di soddisfare le esigenze di mister Pioli per rinforzare la rosa. Il Milan la prossima stagione vuole tornare in campo ancora più competitivo, e dimostrare che lo Scudetto è stato soltanto il primo passo di un cammino sempre più verso la vetta.

Attenzione sulla trequarti, dove al momento sono focalizzate le maggiori discussioni di mercato. Ci sono due nomi molto importanti in ballo, che potrebbero aiutare il Milan a trovare quella qualità ed esuberanza che sono tanto mancati la scorsa stagione. Parliamo ovviamente di Charles De Ketelaere e Hakim Ziyech.

Un trequartista di grande duttilità ed un esterno destro anche lui capace di adattarsi in più zone del campo. Si pensava che Maldini avrebbe puntato su uno o sull’altro. In realtà, come circolato in questi giorni, l’acquisto di Ziyech non escluderebbe quello di De Ketelaere e viceversa.

Per il marocchino i contatti sono continui. Il Milan vorrebbe chiudere l’operazione con la formula del prestito con diritto di riscatto, e il Chelsea non sembra troppo contrariato, almeno secondo le ultime novità. Ma ovviamente bisognerà risolvere il nodo legato all’ingaggio. C’è tanta fiducia nella riuscita della trattativa.

Per quanto riguarda Charles De Ketelaere, arrivano fondamentali aggiornamenti da Fabrizio Romano.

Il noto esperto di mercato Fabrizio Romano ha fatto sapere che il Milan sta spingendo forte nelle ultime ore per aggiudicarsi Charles De Ketelaere dal Brugge. Discussioni soprattutto con il giocatore, che sembra gradire particolarmente la destinazione rossonera. Anzi, Romano aggiunge che Charles ha dato la sua priorità al Milan. Preferisce il Diavolo ai club di Premier League che si sono fatti avanti (Leeds e Leicester).

Ci sono stati oggi dei nuovi contatti, sia tra club e giocatore che tra Milan e Club Brugge. Maldini sembra ormai avere le idee chiarissime. Si dice da tempo che il direttore tecnico del Milan sia completamente stregato dal classe 2001 belga e non sorprende sapere che sta facendo di tutto per strappare l’accordo.

Si era detto di un’offerta del Milan di 20 milioni più bonus rifiutata dal Brugge. Stamane la Gazzetta ha rilanciato, riportando che i rossoneri hanno aumentato la proposta sino a 30 milioni di euro bonus inclusi. Maldini e Massara vorrebbero puntare sulla volontà del giocatore per chiudere l’affare partecipare a particolari aste con i club inglesi.

