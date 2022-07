Non c’è pace per Gattuso: fuma durante l’allenamento, è polemica – VIDEO

Ancora grandi polemiche attorno a mister Ringhio Gattuso! L’ex Milan è finito sotto l’occhio del ciclone per aver fumato durante l’allenamento del suo Valencia…

Gennaro Gattuso nel corso degli anni si è guadagnato la nomina di personaggio stravagante. Si è fatto valere da giocatore con le sue grandi esternazioni di ribellione, e ha continuato ad attirare l’attenzione anche da allenatore. Sono diventate famose alcune sue dichiarazioni nelle diverse conferenze stampa.

Per l’ambiente rossonero, Ringhio è e rimarrà per sempre un’icona di fedeltà e attaccamento al Milan. Ma da quando è diventato un allenatore è finito molto spesso sotto l’occhio del ciclone. Basti pensare alle recenti polemiche circa il suo presunto razzismo. Un’accusa smentita da giocatori di colore in persona come Tiemouè Bakayoko.

Ma ormai sembra che qualsiasi cosa faccia diventi subito oggetto di critiche e polemiche. Come è successo nelle ultime ore in Spagna. Come risaputo, Gennaro è tornato ad allenare dopo un anno di inattività. Il Valencia è diventata la sua nuova squadra. Pochi giorni sono bastati per ritrovarsi sommerso dalle polemiche.

Il motivo risale al fatto che l’ex Milan è stato immortalato a fumare una sigaretta elettronica durante un allenamento dei suoi giocatori (il Valencia da pochi giorni ha cominciato la preparazione in vista della prossima stagione). I media spagnoli lo hanno accusato di aver dato il cattivo esempio ai giovani tifosi e ai calciatori stessi. Il video, come accade ormai per ogni questione, è diventato virale sui social. Tanti i commenti di insulti al tecnico italiano.

Ancora una volta, Gennaro Gattuso è stato preso di mira, e mai per motivazioni benevole e positive.