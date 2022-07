Romagnoli alla Lazio, è fatta: contratto super, le cifre

Secondo Gianluca Di Marzio, è stato definito l’accordo per il trasferimento del giocatore. Ora si attende soltanto l’ufficialità…

Non solo colpi in entrata. C’è grande aria di saluti in casa Milan! Dopo quelli di Franck Kessie, passato a parametro zero al Barcellona, oggi è toccato a Leo Duarte dire definitivamente addio al club rossonero. Il difensore brasiliano è stato riscattato dall’Istanbul Başakşehir, con il Milan che ha incassato circa 2 milioni di euro o poco più dalla cessione.

La sensazione è che saranno diversi altri coloro che lasceranno Milanello quest’estate. I primi esuberi sul mercato portano i nomi di Mattia Caldara e Samuel Castillejo. Maldini e Massara stanno lavorando alle loro cessioni con lo spagnolo che ancora una volta si dimostra elemento difficile di cui disfarsi.

Caldara sembra invece conteso da Bologna e Spezia, ma c’è molta fiducia sulla buona riuscita della vendita. Anche Daniel Maldini è in partenza, ma in prestito. Il trequartista figlio d’arte è vicino all’approdo all’Hellas Verona. E non è finita qui. Sono ancora da valutare e definire le situazioni di Tiemouè Bakayoko e Fodè Ballo-Tourè. Il Milan farebbe tranquillamente a meno di loro ma bisognerà trovare le migliori strategie.

Non possiamo non menzionare un altro addio, che come Franck Kessie lascerà il club a parametro zero. Si tratta di Alessio Romagnoli, colui che per circa cinque anni ha indossato la fascia di capitano rossonero al braccio. Sembra ormai definito il futuro dell’ormai ex Milan.

Fumata bianca per Romagnoli: cifre e formula dell’affare

Alessio ha vissuto un mese complicato. Avrebbe subito voluto scoprire il suo vicino futuro, con la Lazio sempre sullo sfondo e grande desiderio. Ma Lotito ha fatto i capricci per settimane, non sbilanciandosi nell’offerta e giocando sulla volontà del giocatore. Nel frattempo si è fatto avanti il Fulham mettendo sul piatto una ricca proposta per Alessio. 4 milioni a stagione!

Ma l’ex rossonero aveva la sola volontà di rimanere in Italia e non stravolgere troppo la propria carriera. Negli ultimi minuti è arrivata un’importante indiscrezione, direttamente da Gianluca Di Marzio. La Lazio, che ha accelerato nella trattativa dopo l’interessamento del Fulham, ha trovato l’accordo definitivo con Romagnoli.

Il difensore sarà biancoceleste per 3,4 milioni di euro a stagione (bonus inclusi). Firmerà un contratto di cinque anni. Alessio tifa la Lazio sin da bambino, e Claudio Lotito questo lo sa bene. Per lui è previsto un ruolo da protagonista nella formazione di Maurizio Sarri, e chissà se la fascia di Immobile non possa presto passare dal suo braccio.