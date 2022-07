Romagnoli, niente Lazio! Destinazione a sorpresa, resta in Italia

Il futuro di Romagnoli potrebbe essere ancora in Italia, ma non alla Lazio: un’altra squadra si è inserita sull’ex Milan.

Le settimane passano e ancora non si sa quale sarà il destino di Alessio Romagnoli. Sembrava molto vicino al trasferimento alla Lazio, ma non c’è l’accordo tra le parti.

Claudio Lotito, presidente biancoceleste, è stato perentorio in un’intervista a Il Messaggero: “A certe condizioni può restare a casa“. Dichiarazioni che non fanno esattamente propendere per un buon esito della trattativa, visto che c’è già tensione tra il numero 1 del club e il giocatore.

L’ormai ex capitano del Milan è svincolato e sta cercando di strappare un altro contratto importante, anche se non potrà essere simile all’ultimo che aveva in rossonero. Nella stagione 2021/2022 è arrivato a guadagnare la bellezza di 5-5,5 milioni di euro netti annui, adesso può pensare di percepirne massimo 3-3,5.

Calciomercato Milan, non solo Lazio: altra italiana su Romagnoli

La Lazio non ha ancora completamente abbandonato la pista Romagnoli, ma su ingaggio e commissioni sta tenendo il punto e non sembra volersi spingere granché oltre quanto offerto finora. Secondo quanto rivelato dal quotidiano La Repubblica, in questa situazione di standby si sta inserendo il Napoli.

Il club campano potrebbe vendere Kalidou Koulibaly e sta pensando pure a Romagnoli come soluzione per la difesa di Luciano Spalletti. La medesima fonte non esclude neppure una nuova firma con il Milan, che per adesso non sta affondando per altri centrali difensivi e forse non ha del tutto chiuso le porte a un rinnovo eventuale. Sarebbe una sorpresa se il giocatore siglasse un nuovo accordo con la società rossonera, però tutto può succedere.

Il Napoli non va sottovalutato, anche perché darebbe a Romagnoli un ruolo più importante di quello che avrebbe a Milano. Come la Lazio, gli può offrire uno status da titolare. E, a differenza dei biancocelesti, anche la partecipazione alla prossima Champions League.