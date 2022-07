Tabellone Coppa Italia 2022-2023: le possibili avversarie del Milan

Ufficializzato il tabellone della Coppa Italia FrecciaRossa 2022-2023. Il Milan è sul lato destro e potrebbe incontrare avversari tosti.

La stagione sportiva 2022-2023 in Italia è sempre più vicina ad aprirsi ufficialmente. Dopo aver svelato, già a fine giugno, i calendari del prossimo campionato di Serie A Tim, oggi è stato il turno di un’altra competizione importante.

La Lega ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il tabellone ufficiale della Coppa Italia Frecciarossa 2022-23. Un lunghissimo torneo che partirà a breve e che vedrà, come ormai da prassi, l’ingresso delle teste di serie soltanto dagli ottavi di finale in poi.

Da quest’anno in poi la Lega ha deciso di restringere il campo. Parteciperanno alla Coppa Italia soltanto le squadre di Serie A, Serie B e le migliori della C dello scorso anno, ovvero le finaliste dei playoff promozione.

Le prime sfide della coppa nazionale, ovvero il turno preliminare tra le migliori della C, avverranno il 31 luglio prossimo. Poi via via si comincerà a scremare i vari turni, con i trentaduesimi di finale in cui esordiranno le formazioni della serie cadetta.

Ma il Milan quando entrerà in gioco? Come tutte le migliori 8 dello scorso campionato, i rossoneri debutteranno negli ottavi di finale. I quali da calendario dovrebbero disputarsi o l’11 o il 18 gennaio prossimo, dopo la sosta per i Mondiali di Qatar 2022.

Gli incroci del tabellone vedranno il Milan esordire con una squadra teoricamente alla portata. Possibile incrocio con il Torino o con il Lecce (occhio però alla sorpresa Palermo) negli ottavi. Ai quarti potrebbe invece spuntare la Fiorentina, mentre in semifinale occhio a Roma e Napoli, che sono state sorteggiate nello stesso lato del tabellone.

Il grande rischio è quello di incontrare l’Inter in finale, per un derby imperdibile di Coppa Italia dopo le semifinali dello scorso anno. L’atto finale della Coppa Italia 2022-2023 si disputerà il 24 maggio, presumibilmente allo stadio Olimpico di Roma. Va ricordato come il Milan non vince la competizione dal lontano 2003, dunque in questa edizione ‘celebrerà’ il ventennale dall’ultimo trionfo.

