Calciomercato Milan, un’altra cessione: accordo ad un passo!

Nel futuro di Daniel Maldini c’è il trasferimento dal Milan a un’altra squadra: l’accordo può essere definito a breve.

Il club rossonero è molto attivo sul mercato, sta cercando di assicurarsi alcuni rinforzi importanti e di cedere chi non rientra nel progetto. Ci sono anche dei giovani da mandare in prestito per consentire loro di giocare con maggiore continuità e crescere.

Nella lista di coloro che sono destinati a lasciare Milanello figura anche Daniel Maldini, che ha bisogno di approdare in un’altra squadra per avere minutaggio superiore e maturare. Già nella passata stagione aveva avuto l’opportunità di trasferirsi (lo aveva chiesto il Monza, ad esempio) e poi invece rimane a disposizione di Stefano Pioli.

Nell’anno dello Scudetto del Milan ha messo insieme 13 presenze e anche un gol, segnato allo Spezia in trasferta davanti a papà Paolo. Fu un giorno davvero speciale per lui, che ha voglia di viverne anche altri da protagonista sul campo.

Mercato Milan, Daniel Maldini verso la cessione: le ultime news

Proprio lo Spezia si era fortemente interessato all’ingaggio di Daniel Maldini, ma sembra che il figlio d’arte sia destinato a indossare la maglia dell’Hellas Verona. Il giornalista Gianluca Di Marzio a Sky Sport ha spiegato che la trattativa è vicina alla chiusura. La formula del trasferimento dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto.

Approdare in una piazza come quella veneta può essere l’ideale per Maldini, dato che lì in questi anni più giocatori sono stati valorizzati. Chiaramente bisognerà vedere come imposterà la squadra il nuovo allenatore Gabriele Cioffi, che raccoglie l’eredità di Igor Tudor. Ma sulla carta la scelta di andare a Verona può rivelarsi corretta.

Daniel al Milan rischia di avere ancora meno spazio in questa stagione, dunque per lui è importante mettersi alla prova altrove. L’Hellas conta di concludere l’affare nelle prossime ore e di assicurarsi così un buon innesto per il reparto offensivo, dove il figlio di Paolo può giocare sia da trequartista che da esterno.