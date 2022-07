Dal Portogallo: “No al Milan, va al PSG”, annuncio a giorni

Uno degli obiettivi del calciomercato rossonero potrebbe finire in Ligue 1: arrivano notizie dal Portogallo che vanno in contrasto con quelle in Italia.

Partito Franck Kessie, andato a parametro zero al Barcellona, il Milan vuole mettere a segno un colpo importante a centrocampo. Stefano Pioli si aspetta un rinforzo di qualità, anche con caratteristiche diverse da quelle dell’ivoriano.

Da mesi l’obiettivo principale è Renato Sanches, il cui contratto va in scadenza a giugno 2023 e che rappresenta una ghiotta occasione di mercato. I contatti con il Lille e con l’agente Jorge Mendes vanno avanti da tempo, però non c’è ancora l’accordo totale per il trasferimento.

Negli ultimi giorni in Italia più fonti hanno fatto sapere che l’intesa con il club francese sarebbe vicina, mentre quella con il procuratore ancora no. Insomma, bisogna attendere ulteriormente per capire che esito avrà quella che ormai è diventata una vera telenovela.

Calciomercato Milan, le ultime news su Renato Sanches

In Portogallo il quotidiano Record, invece, ha rivelato che Renato Sanches sarebbe vicino al passaggio al Paris Saint Germain. Nonostante l’assalto del Milan, lui preferirebbe indossare la maglia della squadra allenata da Christophe Galtier, tecnico che lo aveva valorizzato nel Lille.

La fonte riferisce che l’annuncio del trasferimento dovrebbe avvenire nei prossimi giorni. Il costo del cartellino si aggira sui 10 milioni di euro. Sanches al PSG troverebbe altri connazionali come Nuno Mendes, Danilo Pereira e Vitinha. Inoltre come dirigente c’è quel Luis Campos che lo portò al Lille e diede così una svolta alla sua carriera dopo la negativa esperienza al Bayern Monaco.

Vedremo se davvero il centrocampista approderà a Parigi, non è la prima volta che il trasferimento viene dato per fatto o quasi senza che poi ciò avvenga. Era capitato pure nelle scorse settimane, però il Lille per bocca del presidente Olivier Letang aveva smentito offerte e contatti con il PSG per la cessione di Sanches.

Stavolta sarà diverso? Non rimane che attendere per capire come si evolverà questa vicenda di mercato. Il Milan ha lavorato per mesi a questa operazione e spera di riuscire a condurla in porto, altrimenti virerà su un altro centrocampista.