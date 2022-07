Il Milan affonda il colpo: pronta una super offerta!

Il club rossonero sta preparando una nuova proposta economica per un importante obiettivo di mercato: l’accordo si può avvicinare.

Il Milan sta studiando alcuni colpi di livello per il reparto offensivo e i tifosi si aspettano al più presto novità importanti sulla campagna acquisti. Lo stesso Stefano Pioli auspica di avere a breve qualche nuovo innesto da inserire nella sua squadra.

I nomi principali delle ultime settimane sono Hakim Ziyech e Charles De Ketelaere, due che rappresenterebbero dei rinforzi di grandissima qualità. Il 29enne marocchino è stato messo sul mercato dal Chelsea e ha anche lasciato l’agenzia che gestiva i suoi interessi per occuparsene in prima persona. Va trovata la quadra su formula e cifre con i Blues.

Anche se l’affare non è in dirittura d’arrivo, rimane cauto ottimismo sull’ingaggio dell’ex Ajax. Un’operazione in prestito oneroso con diritto/obbligo di riscatto può andare in porto. Non è possibile una formula del genere, invece, per il giovane talento belga. In questo caso è necessario fare un oneroso investimento per assicurarselo.

Il Milan aveva avanzato una prima offerta da 20 milioni di euro più bonus per De Ketelaere, ma il Club Bruges l’aveva respinta. Il cartellino del giocatore è valutato circa 35 milioni. Da capire fino a che limite i rossoneri siano disposti a spingersi.

Stando a quanto rivelato dal Belgio dal giornalista Alexandre Braeckman, Maldini e Massara stanno pensando a una nuova proposta da 30 milioni. Nell’operazione potrebbero essere inseriti anche Andreas Jungdal e Emil Roback, due giovani della Primavera che possono permettere di ridurre l’esborso di denaro. Il primo ha già dato un sì di massima al trasferimento.

Le discussioni con De Ketelaere e il suo entourage procedono positivamente. Trovare l’accordo sul contratto non è complicato, dato che le pretese a livello di stipendio non sono eccessive. Su questo fronte c’è ottimismo, però va trovata l’intesa con il Club Bruges.

In Italia il giornalista Fabrizio Romano conferma che il Milan sta preparando una nuova proposta per l’acquisto del gioiellino belga. Quest’ultimo vuole vestire la maglia rossonera, fattore molto importante per la trattativa, però adesso va sistemato il tassello più complicato: l’accordo con il Club Bruges.

AC Milan are preparing their new official bid for Charles de Ketelaere as priority target. No issues on personal terms as Belgian talent wants Milan, it’s now time to negotiate with Brugge. 🔴🇧🇪 #ACMilan

Leeds, pushing since June on de Ketelaere but Milan are leading the race.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2022