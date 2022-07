Ritiro Milan, debutto vicino: data, orario e avversario della prima amichevole

La prossima settimana i rossoneri cominceranno a scendere in campo per testare la condizione: esordio in Germania

Mentre il mercato è al centro dell’attenzione in questo momento, il Milan chiude la prima settimana di lavoro della pre-season, concentrata soprattutto sulla resistenza fisica e sulla fase di costruzione del gioco.

Oggi si è svolto l’ultimo allenamento di questa prima settimana di preparazione per la squadra di Stefano Pioli, che ha lavorato in palestra per l’attivazione, per poi svolgere ulteriori esercizi aerobici nel campo ribassato. A chiudere la sessione ci sono posi state delle brevi partitelle a campo ridotto contro la Primavera.

Nel complesso è stata una settimana intensa per gli atleti, in attesa che il gruppo si completi con i rientri e con gli eventuali nuovi acquisti. Domani la giornata sarà di totale riposo per smaltire queste prime fatiche e da lunedì comincerà la settimana che porta alla prima amichevole della nuova stagione per i rossoneri.

Infatti sabato prossimo, 16 luglio (alle ore 19:00), il Milan sfiderà i tedeschi del Colonia, che nella scorsa stagione ha chiuso al settimo posto in Bundesliga, al “RheinEnergieStadion”. Sarà il primo impegno per la squadra di Stefano Pioli, che potrà testare la condizione fisica dei suoi ragazzi dopo due settimane di lavoro e capire su cosa dovrà lavorare ulteriormente. Chissà se potrà contare anche su qualche nuovo elemento per quel giorno.

Dopo il match con i tedeschi ci sarà poi la sfida in Ungheria il 23 luglio contro lo Zalaegerszegi TE, e a seguire quello a Klagenfurt contro gli austriaci del Wolfsberger. Infine, domenica 31 luglio si chiude al Velodrome contro il Marsiglia.