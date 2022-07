Altra opportunità da Londra: ecco il brasiliano

Il Milan guarda ancora in Inghilterra per rafforzare la squadra. Un’opportunità può arrivare da Londra, sponda Tottenham. I rossoneri osservano interessati

Il calciomercato di Serie A è soprattutto quello delle opportunità. Quello che vedo sbarcare in Italia giocatori poco considerati all’estero, soprattutto in Inghilterra.

Lukaku, ad esempio, torna nel massimo campionato dopo aver fallito in Premier League. Anche Divock Origi non è sta una prima scelta del Liverpool e Pogba viene da una stagione da dimenticare.

Guardare alla Premier League può essere certo una buona idea. Vedremo come si comporteranno i tre giocatori sopracitati ma Olivier Giroud e Fikayo Tomori sono delle prove che possono arrivare calciatori che fanno la differenza.

A Londra potrebbe presto esserci un’opportunità di calciomercato da cogliere. Il Milan – non è un segreto – sta cercando un esterno di qualità. Il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Hakim Ziyech. Guarda caso anche lui giocatore, che non è riuscito a mostrare il suo potenziale con continuità in Inghilterra.

Nome nuovo dal Tottenham

Le qualità del marocchino, però, non si discutono. Così come quelle di Lucas Moura. Il brasiliano del Tottenham, con l’arrivo di Richarlison, rischia di non vedere più il campo, ecco perché un addio si fa sempre più probabile.

L’ex Psg ha un contratto di poco inferiore ai 5 milioni di euro e come sottolinea Calciomercato.it può essere un’opportunità per le italiane, soprattutto attuando il Decreto Crescita. C’è il Milan in questa lista, che può fiondarsi su Lucas qualora fallisse l’assalto a Ziyech. Attenzione, però, anche a Juventus e Roma: prima però andrà capito dove giocherà Nicolò Zaniolo.