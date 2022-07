Calciomercato Milan, doppia richiesta: Maldini ha deciso

Ci sono due squadre che vogliono un giocatore della squadra di mister Pioli: al momento il Milan ha una posizione abbastanza chiara.

I tifosi rossoneri sono impazienti di vedere alcuni nuovi acquisti, ma Paolo Maldini e Frederic Massara lavorano anche sul mercato in uscita. Fondamentale cedere quei giocatori che non rientrano più nel progetto.

In cima alla lista di coloro che sono considerati vendibili ci sono Mattia Caldara e Samuel Castillejo, che a bilancio risultano abbastanza costosi tra ammortamenti e stipendi lordi. Queste cessioni sono importanti, anche se trattandosi di calciatori in scadenza a giugno 2023 non ci può essere l’aspettativa di ricavare molti soldi.

Per Caldara esiste la possibilità di rimanere in Serie A e sembra essere lo Spezia il club maggiormente interessato. Per quanto concerne Castillejo, si è spesso parlato di un ritorno in Spagna ma al momento non risultano esserci offerte concrete. Si spera che la situazione si sblocchi al più presto.

Calciomercato Milan, il punto sul futuro di Ballo-Touré

Tra i giocatori che più volte sono stati indicati come partenti c’è Fodé Ballo-Touré, che non ha esattamente convinto nella sua prima stagione con la maglia del Milan. Nelle poche presenze messe insieme non ha impressionato e, dunque, in molti si aspettano una cessione e l’arrivo di un nuovo vice di Theo Hernandez.

Secondo quanto spiegato dal giornalista Nicolò Schiera, per Ballo-Touré ci sono due richieste: una dalla Francia e una dalla Turchia. Tuttavia, sembra che il trasferimento in Ligue 1 o in Super Lig possa non verificarsi. Al momento il terzino non è in uscita e può restare al Milan.

La società rossonera potrebbe non cedere l’ex Monaco e non prendere un altro vice Theo, così da concentrarsi su altre priorità di questo calciomercato estivo. La volontà è quella di ingaggiare un difensore centrale, un centrocampista, un trequartista e un esterno destro offensivo.