Calciomercato Milan, tutto fatto: visite mediche programmate in settimana

Arriva la conferma riguardo l’affare praticamente concluso: il giocatore entro martedì prossimo sarà convocato per le visite.

Il mercato del Milan sta entrando del vivo. Così vale anche per le altre squadre di Serie A; c’è chi nel massimo campionato ha già fatto grandi colpi, come Inter, Juventus ed il neopromosso Monza. E chi aspetta gli incastri del calciomercato per andare a segno.

Per esempio è il caso della Lazio. La squadra capitolina è una delle vittime del cosiddetto indice di liquidità, un parametro riguardante i propri conti che sta facendo ammattire il d.s. Igli Tare. Ma sembra ormai pronto il colpaccio estivo dei biancocelesti.

Un ingaggio che riguarda direttamente il Milan. Perché la Lazio ha ormai trovato l’accordo definitivo per l’ex capitano rossonero Alessio Romagnoli. Il difensore, una volta chiarito l’addio ai rossoneri, ha sempre messo la squadra di Sarri come priorità assoluta per il suo futuro.

La conferma di Di Marzio: visite mediche entro martedì

Romagnoli e la Lazio, dopo trattative durate veramente un’eternità, hanno trovato la quadra. L’agenzia della famiglia Raiola ha detto sì all’ultimo rilancio di Claudio Lotito: ingaggio da 3,3 milioni bonus compresi per l’ex difensore del Milan.

Il classe ’95 ha accettato un importante decurtamento dello stipendio, visto che al Milan dal 2018 al 2022 ha percepito ben 5,5 milioni netti annui. Ma la volontà di rimettersi in gioco e di indossare la maglia della sua squadra del cuore ha avuto la meglio.

Romagnoli è già nella capitale in questi giorni e, come confermato da Gianluca Di Marzio, è tutto pronto per le visite mediche di rito. Come sostiene il giornalista esperto di mercato, ad inizio settimana Romagnoli si recherà alla clinica Paideia per i controlli di routine, al massimo entro martedì mattina.

L’arrivo di Romagnoli, assieme a quello del centrale Nicolò Casale dal Verona, completa la retroguardia laziale. In partenza resta sempre Francesco Acerbi, esperto stopper contestato dai propri tifosi dopo alcuni gesti poco in linea con la curva nord. Il nome di Acerbi è stato accostato anche al Milan per un possibile rinforzo d’esperienza last-minute.