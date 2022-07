Frattura ufficiale al piede: stop al Milan

Il calciatore, accostato al Milan, ormai da mesi, è stato sottoposto ad intervento chirurgico: ecco tutti i dettagli

Non comincia bene la stagione del calciatore, obiettivo di calciomercato del Milan. Non sono stati resi noti i tempi di recupero ma l’inizio del campionato è davvero a rischio.

Il Milan – come è noto – è alla ricerca anche di un centrocampista che sappia riempire l’aria. Il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Renato Sanches. I prossimi giorni faranno chiarezza in merito alla possibilità di chiudere questo affare. La concorrenza forte del Psg lo mette chiaramente a rischio.

Tra le alternative al portoghese c’è Hamed Traoré. Il giocatore classe 2000 è l’elento del Sassuolo che più piace ai rossoneri.

Traoré, infatti, può giocare sia come mezzala che in ogni ruolo sulla trequarti. La stagione dell’ivoriano, però, non è iniziata bene.

Il comunicato

“Hamed Traorè non sarà aggregato al gruppo squadra per la preparazione in corso a Vipiteno. Il calciatore neroverde è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la riduzione della frattura al quinto metatarso del piede sinistro. Ulteriori valutazioni saranno effettuate nei prossimi giorni”.

Come scritto, i tempi di recupero sono ancora da stabilire ma questo stop al momento mette in dubbio la sua presenza per l’inizio della stagione e chissà che anche un suo trasferimento, magari proprio in rossonero.