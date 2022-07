Il Milan si gode Colombo: show nella prima amichevole del Lecce – VIDEO

Grande avvio per Lorenzo Colombo con la maglia del Lecce. Il giovanissimo prodotto del vivaio rossonero è già in ottima forma.

Tra i tanti talenti scuola Milan sbocciati negli ultimi anni dalle giovanili rossonere, c’è un attaccante che quest’anno avrà la sua grande chance in Serie A.

Si tratta del classe 2002 Lorenzo Colombo. Attaccante tecnico e dinamico, che due anni fa Stefano Pioli lanciò giovanissimo in prima squadra, soprattutto nel ritiro estivo e nelle gare di Europa League.

Il ragazzo nativo di Vimercate è passato ufficialmente da qualche settimana al Lecce. La formazione pugliese neopromossa ha preso Colombo in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore del Milan. L’idea è quella di puntare forte sull’Under 21 azzurro, considerato tra i giovani attaccanti più brillanti del momento.

Due gol da bomber puro in Rovereto-Lecce 0-7

Colombo, lo scorso anno in prestito alla SPAL, si è presentato subito benissimo nel Lecce. La prima sgambata stagionale, in amichevole, della squadra salentina è stata infatti un successo, sia in generale sia per il giovane rossonero.

Ieri il ventenne è stato schierato nella ripresa dell’amichevole Rovereto-Lecce, disputatasi nel pomeriggio presso lo stadio Quercia. Vittoria per 7-0 della squadra giallorossa, con doppia firma di Colombo che nei 45 minuti giocati si è messo in mostra con due reti da centravanti vero.

Al 55′ minuto Colombo, entrato al posto di Ceesay, ha raccolto un cross di Di Gendray e con il destro ha battuto il portiere di casa. Pochi minuti dopo sempre l’ex milanista era abile a girare di sinistro un assist rasoterra di Berisha. Insomma, due realizzazioni niente male per Colombo che lancia segnali importanti a mister Baroni.

Colombo dunque parte col piede giusto nella sua prima avventura in Serie A da protagonista, visto che ha già esordito in campionato con il Milan ma quando era ancora considerato un giovane della Primavera.

Lo scorso anno il classe 2002 ha totalizzato 34 presenze e 6 reti in Serie B con la maglia della SPAL, dimostrando grande duttilità (ha giocato anche da esterno) ma ancora poca confidenza con il gol. La doppietta di ieri a Rovereto potrebbe rappresentare un segnale di svolta per il nuovo numero 9 del Lecce.