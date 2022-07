Marsiglia, Tudor pesca in Serie A: piace anche un rossonero

Il neo allenatore del Marsiglia Igor Tudor è pronto a ‘saccheggiare’ il nostro campionato. Tra gli obiettivi anche un calciatore rossonero.

Da qualche giorno l’Olympique Marsiglia ha scelto di affidarsi ad un nuovo tecnico, dopo l’addio improvviso di Jorge Sampaoli. Dopo i tanti nomi fatti, la dirigenza francese ha scelto di puntare su Igor Tudor.

Il croato ha guidato con successo l’Hellas Verona nell’ultima stagione, ma ha preferito non proseguire con gli scaligeri nonostante il campionato molto positivo. In premio è arrivata la chiamata del Marsiglia, che l’anno prossimo disputerà l’Europa League.

Nonostante qualche problema in ambito societario, l’OM ha dato a Tudor carta bianca per il mercato estivo, ovviamente in base alle possibilità economiche del club. Nei piani dell’ex juventino vi sono diversi calciatori della nostra Serie A.

Tre mediani della Serie A nel mirino di Igor Tudor

Uno dei reparti che il Marsiglia vuole rinforzare a tutti i costi è quello di centrocampo. La formazione provenzale ha bisogno di un nuovo mediano, visto che ha perso a costo zero un leader come Boubacar Kamara, finito all’Aston Villa a titolo gratuito.

Tudor, come scrive il portale francese Footmercato.net, sta vagliando alcune possibilità all’interno del campionato italiano. Sarebbero tre i profili in Serie A che il neo tecnico dell’OM avrebbe indicato ai propri dirigenti, tutti acquistabili sulla carta.

Uno di questi gioca attualmente nel Milan. Pare che il Marsiglia sia interessato a Tiemoué Bakayoko, mediano francese di proprietà Chelsea ma in prestito fino al giugno 2023 nelle fila rossonere. Un calciatore che però a Milanello non è considerato così centrale nel progetto tecnico.

Bakayoko lo scorso anno, durante la stagione scudettata del Milan, è risultato tra i meno positivi. Soprattutto per via dei tanti stop muscolari subiti. I rossoneri infatti stanno pensando di trovare una soluzione con il Chelsea e far terminare anzitempo il prestito, a patto che arrivi una nuova squadra pronta a prenderlo.

Tale squadra potrebbe essere il Marsiglia di Tudor, che avrebbe evidentemente bisogno di un centrocampista così esperto e muscolare come l’ex Monaco. Possibile che già la prossima settimana i francesi facciano un tentativo, valutando l’operazione Bakayoko in prestito.

Gli altri profili ricercati da Tudor sono il romanista Jordan Veretout, altro calciatore francese che la Roma di Mourinho può cedere senza troppi patemi d’animo. Ed anche una vecchia conoscenza del tecnico croato: Adrien Tameze, mediano camerunese di 28 anni che è esploso proprio nel Verona di Tudor.