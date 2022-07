Scaricato ufficialmente da Conte: regalo per il Milan

Nuova idea di calciomercato per il Milan. Antonio Conte lo ha scaricato e può lasciare Tottenham e Londra a buon prezzo: tutti i dettagli del possibile affare

Sono quattro i calciatori esclusi da Antonio Conte. Il tecnico italiano e il suo Tottenham sono partiti per la tournée in Corea del Sud.

Niente volo in Asia per Lo Celso, Ndombele, Winks e Reguilon: i giocatori sono chiaramente fuori dal progetto degli Spurs e in questa sessione di calciomercato faranno le valigie.

I quattro profili rappresentano chiaramente delle opportunità, con il Tottenham pronto a cederli a condizioni favorevoli.

Occasione argentina

Uno di questi – per caratteristiche – potrebbe sposarsi alla perfezione con gli schemi di Stefano Pioli e del suo Milan. Stiamo chiaramente parlando di Giovani Lo Celso.

Il classe 1996 argentino è reduce da una buona esperienza in Spagna, con la maglia del Villarreal. Nel corso dell’ultima stagione ha dato dimostrazione di poter giocare un po’ in tutti i ruoli del centrocampo e della trequarti. Si è disimpegnato anche come esterno di destra.

Lo Celso può rappresentare, come detto, un’opportunità da prendere in prestito con diritto di riscatto. L’argentino piace parecchio in giro per l’Europa. In Spagna ha attirato le attenzioni di Atletico Madrid, Siviglia e ovviamente Villarreal. In Inghilterra c’è il solito Newcastle ma anche il West Ham e il Leeds. In questi giorni, inoltre, è stato accostato alla Fiorentina di Vincenzo Italiano.