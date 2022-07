Amichevoli Milan, dove vederle in tv e streaming

Le amichevoli dei rossoneri saranno trasmesse in diretta in chiaro e gratuitamente: ecco dove

Il Milan sta portando avanti la sua seconda settimana di ritiro a Milanello con Stefano Pioli che piano piano sta recuperando tutti gli elementi della rosa e potrà lavorare sul serio, visto che la stagione comincia tra appena un mese.

I rossoneri hanno appena comunicato un’amichevole in programma mercoledì contro l’ASD Lemine Almenno e il programma si fa ancora più ampio. Il Diavolo infatti dovrà affrontare diversi impegni per prepararsi alla prossima stagione, che è imminente e nella quale dovrà provare a difendere il titolo conquistato, nonché ad essere protagonista anche in Champions League.

La buona notizia per i tifosi rossoneri è che le amichevoli del Milan saranno visibili in chiaro e gratuitamente e si potranno quindi subito ammirare i nuovi acquisti all’opera in queste partite del ritiro. Ad acquistare le sfide di precampionato in esclusiva è stata Sportitalia, che ha poi comunicato che le trasmetterà in diretta sul proprio canale televisivo.

Ci saranno poi anche interviste post partita e approfondimenti sui match, che andiamo a ricapitolare. Il programma delle amichevoli del Milan su Sportitalia è il seguente:

sabato 16 luglio – Colonia-Milan (19:00)

(19:00) sabato 23 luglio – ZTE FC-Milan (18:00)

(18:00) mercoledì 27 luglio – Wolfsberger-Milan (19:00)

(19:00) sabato 31 luglio – Marsiglia-Milan (18:00)

Michele Criscitiello, conduttore di Sportitalia, ha dichiarato: “Siamo felici di proporre a tutti gli appassionati di calcio queste sfide che ci condurranno all’inizio della prossima stagione. Sportitalia crede nel progetto di questo Milan ed è felice di essere al fianco della società e dei suoi tifosi di cui è è contenta di regalare in chiaro e gratuitamente i match del precampionato”.