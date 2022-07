Assalto Milan: offerta da 30 milioni

Idee chiare per il colpo sulla trequarti: il Milan aspetta una risposta all’offerta da 30 milioni di euro. I rossoneri non hanno fretta

Sono giorni caldi per il calciomercato del Milan. I rossoneri vogliono regalarsi i rinforzi giusti per la trequarti. Stefano Pioli è in attesa di nuovi calciatori che possano permettere al Diavolo di fare il salto di qualità soprattutto sulla trequarti.

Arriveranno anche un difensore centrale, che possa prendere il posto di Alessio Romagnoli e un centrocampista per il dopo Franck Kessie. Per quest’ultimo, il prescelto resta ancora Renato Sanches. Ben presto capiremo se sarà davvero il portoghese il sostituto dell’ivoriano.

Nel frattempo Paolo Maldini e Frederic Massara si stanno muovendo soprattutto per il trequartista e il nome, al momento, è uno solo, Charles de Ketelaere.

Il classe 2001 non ha giocato l’amichevole con il suo Club Brugge. Un segnale chiaro di come la sua cessione è davvero imminente. Dall’Inghilterra nelle scorse ore è arrivata la notizia di un Leeds sempre più rassegnato a non poter acquistare il giocatore, che ha scelto il Milan.

Nessun problema di ingaggio, con de Ketelaere che andrà a guadagnare una cifra vicina ai 2,5 milioni di euro netti a stagione.

Assalto al Club Brugge

Ora serve convincere la squadra belga a lasciarlo andare. Il Milan non ha fretta e come sottolinea La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, non ha dato alcun ultimatum al Club Brugge: i rossoneri – si legge – sono in attesa di una risposta all’offerta da 30 milioni di euro messa sul piatto. Una risposta, che per il momento, non è ancora arrivata.

Non è da escludere che sia negativa, con il club belga, che si è vista arrivare una proposta più consistente da parte del Leeds.

Il Milan difficilmente andrà oltre ma può giocarsi le carte dei bonus, di una percentuale sulla futura rivendita e i cartellini dei giovani Jungdal e Roback per avere, finalmente, il via libera per Charles de Ketelaere, che rappresenterebbe il secondo colpo belga dell’estate, dopo quello di Divock Origi.