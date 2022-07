Milan, Di Marzio: “De Ketelaere sempre più vicino”, le cifre dell’affare

Gianluca Di Marzio fornisce aggiornamenti fondamentali sulla trattativa di mercato del Milan per De Katelaere. Il belga è vicino!

È lui il primo vero obiettivo di mercato del Milan: Charles De Ketelaere! Maldini e Massara stanno facendo di tutto per portare il talento belga in rossonero quest’estate, consapevoli di tutta l’approvazione del giocatore. Charles ha scelto il Milan, e il Club Brugge lo sa bene.

Oggi, il compagno e portiere della squadra Campione del Belgio, Mignolet ha parlato chiaro per un media locale, salutando pubblicamente De Ketelaere in vista del suo trasferimento in Italia. Manca poco, pochissimo per l’accordo definitivo. Stefano Pioli non aspetta altro che accogliere in rosa colui che potrà guidare le prossime manovre offensive del Diavolo!

Un trequartista giovane sì, ma con già sulle spalle una buona esperienza. Ha vinto per tre volte lo Scudetto belga e ha partecipato alla Champions League da protagonista segnando anche diversi gol. È l’uomo giusto, perfetto, per il progetto tecnico rossonero. Il Club Brugge avrebbe preferito tenerlo un’altra stagione con sè, ma ormai la volontà del giocatore è più forte di ogni cosa.

Rifiutate le avance inglesi di Leeds e Leicester, Charles De Ketelaere sogna la Milano rossonera, e Maldini e Massara stanno facendo di tutto per coronare il suo sogno e quello di tutti i tifosi. Lo dimostrano gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa provenienti da Gianluca Di Marzio. L’esperto di mercato ha appena parlato a Sky Calciomercato L’Originale dando le news di giornata sul Milan e De Ketelaere. L’accordo è vicino afferma Di Marzio, svelando anche le cifre dell’affare: