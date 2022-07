Milan, Di Marzio: “Il Milan non ha mollato Sanches. Attesa per Ziyech”

Gianluca Di Marzio riporta novità cruciali sulla trattativa del Milan per Renato Sanches. È ancora tutto aperto! Aggiornamenti anche su Ziyech…

Continua spedito il mercato rossonero, anche se dall’esterno i mugugni sono tanti. I tifosi sono in trepidante attesa di vedere a Milano il primo vero acquisto dell’estate, convinti che Paolo Maldini e Frederic Massara potranno regalare grandi colpi!

È ormai vicinissimo Charles De Ketelaere, il talento belga che ha fatto perdere la testa a Stefano Pioli e ai dirigenti rossoneri. Per il giocatore del Club Brugge è stata stanziata una cifra complessiva di 32 milioni di euro, tra parte fissa e bonus e c’è grande ottimismo sulla celerità del raggiungimento dell’accordo.

Il tutto è ovviamente agevolato dalla volontà del giocatore, che non vede l’ora di trasferirsi a Milano per vestire la maglia rossonera. Si attende soltanto la fumata bianca nell’accordo economico tra Milan e Brugge. Ma Maldini e Massara si stanno muovendo concretamente anche su altri fronti. Sono due i profili sui quali il Milan è in pressing, ormai noti alla maggioranza.

Renato Sanches per la mediana, come sostituto di Franck Kessie, e Hakim Ziyech per la fascia destra d’attacco. Per quanto concerne il portoghese, che era praticamente un promesso sposo del Milan sino a qualche settimana fa, si è fatta calda l’ipotesi del suo trasferimento al Paris Saint Germain. Adesso, il giocatore preferirebbe la destinazione parigina, forte della possibilità di guadagnare più soldi.

Nonostante ciò, il Milan non ha mollato presa, come dimostrano le ultime dichiarazioni di Gianluca Di Marzio. L’esperto di mercato ha parlato come di consueto a Sky Calciomercato L’Originale affermando che l’operazione è ancora possibile dato che il club rossonero ha il Lille dalla sua parte:

Il Milan non ha assolutamente mollato Renato Sanches, forte dell’alleanza con il Lille. Il Lille preferisce cederlo al Milan, mentre il giocatore continua a flirtare con il PSG che gli da più soldi d’ingaggio e più soldi al procuratore. C’è da capire se questo pressing del Lille alla fine premierà il Milan

Ziyech, il Milan può aspettare

Come accennato, l’altro nome caldissimo per l’attuale mercato rossonero è quello di Hakim Ziyech. Il marocchino ha dato l’ok al suo trasferimento, così come anche il Chelsea, ma non sarà così semplice trovare la quadra per chiudere l’operazione. I blues vorrebbero la cessione a titolo definitivo, il Milan preferirebbe la formula del prestito anche con obbligo. In più rimane da sciogliere il nodo sull’ingaggio del giocatore che guadagna 6 milioni di euro a stagione. Non una questione di poco conto!

I contatti comunque continuano con costanza, ma non è per nulla scontato che i tempi possano essere brevi, anzi. Di Marzio ha fornito gli ultimi aggiornamenti anche sul fronte Ziyech, sottolineando che il Milan potrebbe prendere più tempo per l’assalto al marocchino. “C’è da capire se una volta raggiunta l’intesa per De Ketelaere il Milan deciderà di andare avanti anche per Ziyech o se alla fine preferirà aspettare qualche altra uscita” ha detto Di Marzio a Sky Calciomercato l’Originale.