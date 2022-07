Milan, c’è un evento clou in arrivo: la data è ufficiale

La stagione del Milan entrerà nel vivo già in estate. Ad agosto, oltre all’inizio del campionato, c’è un’altra data da segnare in rosso sul calendario

Sarà un’estate ricca di impegni quella del Milan campione d’Italia. Mentre proseguono gli allenamenti a Milanello con l’arrivo dei primi calciatori impegnati a giugno in Nazionale, si avvicina anche il giorno del debutto “ufficiale” che avverrà con l’amichevole in programma a Colonia sabato 16 luglio.

Quello in Germania sarà il primo di 4 match amichevoli nei quali i rossoneri affronteranno gli ungheresi del Zalaegerszegi, gli austriaci del Wolfsberger e, infine, l’Olympique Marsiglia, grande rivale negli anni ’90 del Milan in Coppa Campioni.

Quattro partite che precederanno l’inizio del campionato fissato al 13 agosto con il Milan che inaugurerà la nuova Serie A con il match casalingo contro l’Udinese. Un agosto con altre tre turni per i rossoneri che affronteranno Atalanta, Bologna e Sassuolo, a conclusione di un mese che sarà importante anche per un altro evento, attesissimo dai tifosi, che tornerà a coinvolgere il Milan da Campione d’Italia dopo oltre un decennio.

Milan, una data da ricordare ad Agosto

Ci riferiamo al sorteggio della fase a gironi di Champions League. L’evento, come di consueto, si terrà a fine agosto, il 25, ad Istanbul, sede della finale dell’edizione 2022-23 che si disputerà all’Ataturk, stadio che evoca pessimi ricordi nei tifosi del Milan. Proprio lì, infatti, si è disputata la tragica finale con il Liverpool del 2005 persa ai calci di rigore dopo la rimonta subita da 3-0 a 3-3.

Da Campione d’Italia, il Milan sarà inserito, al sorteggio, in prima fascia con Real Madrid, PSG, Manchester City, Bayern Monaco, Porto, Ajax e Eintracht Francoforte, detentore dell’Europa League. I rossoneri troveranno certamente, nel proprio girone, un top club che uscirà da quelli presenti nella seconda urna ovvero Chelsea, Barcellona, Liverpool, Atletico Madrid, Tottenham, Lipsia e Siviglia, club cui si unirà la Juventus che non può affrontare il Milan nella fase iniziale. Turni preliminari e playoff decreteranno le altre squadre qualificate che andranno a completare terza fascia (ci sono Inter e Napoli) e quarta.

A differenza delle scorse edizioni tra il sorteggio e l’inizio della competizione passerà davvero poco. Con il Mondiale tra novembre e dicembre, la fase a gironi di Champions League sarà compresa tra la prima giornata in programma il 6-7 settembre e l’ultima l’1-2 novembre.