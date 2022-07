Milan, è fatta: tutto pronto per l’annuncio!

Arrivano ulteriori conferme sul fatto che Ibrahimovic dovrebbe rinnovare con il club rossonero: trapelano alcuni dettagli sul nuovo contratto.

Potrà rientrare in campo solo nel 2023, ma Zlatan Ibrahimovic non ha affatto voglia di mollare. Il suo desiderio è quello di indossare ancora la maglia del Milan.

Per sopperire alla sua lunga assenza, Paolo Maldini e Frederic Massara hanno ingaggiato a parametro zero Divock Origi dal Liverpool. Il belga ha caratteristiche diverse, ma è stato individuato come attaccante adatto alle idee di gioco di Stefano Pioli. Magari è meno bomber dello svedese, però fa più movimento.

Comunque, Ibra in questo momento è ufficialmente svincolato. Il suo contratto scadeva il 30 giugno 2022 e le parti devono trovare un nuovo accordo. La sensazione è che si arriverà a un’intesa, però bisognerà vedere tempistiche della trattativa e cifre.

Milan, rinnovo Ibrahimovic: l’accordo si avvicina, le ultime news

Oggi La Gazzetta dello Sport scrive che il 40enne scandinavo è pronto a prendere una penna per firmare il nuovo contratto con il Milan. Adesso si trova in Svezia, ma entro 7-10 giorni dovrebbe essere in Italia. In questa settimana o al massimo all’inizio della prossima è in programma l’annuncio e trapela che c’è già chi sta lavorando ai video celebrativi.

La fonte non riferisce le cifre del rinnovo contrattuale, ma probabilmente Ibrahimovic percepirà uno stipendio da 1-1,5 milioni di euro netti e saranno previsti dei bonus legati a specifici aspetti (presenze, gol e assist ad esempio). È quanto trapelato in queste settimane.

Considerando gli sgravi fiscali consentiti dal noto Decreto Crescita, l’ingaggio di Zlatan andrà a pesare sul bilancio per 1,31-1,97 milioni lordi (fonte: Calcioefinanza.it). Da aggiungere poi gli eventuali premi che scatteranno, ma dei quali ancora non si conosce l’entità. Non rimane che attendere per conoscere più dettagli.