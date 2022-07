Dalla Spagna arrivano novità sulle intenzioni di Asensio, uno dei giocatori spesso accostati al Milan in questi mesi: possibile mossa a sorpresa.

Paolo Maldini e Frederic Massara vogliono regalare a Stefano Pioli un nuovo esterno destro offensivo. Se a sinistra c’è Rafael Leao che è una garanzia, sull’altra fascia invece serve un giocatore più incisivo.

In queste settimane si è parlato soprattutto di Hakim Ziyech, in uscita dal Chelsea, come possibile rinforzo. Il marocchino ha esperienza e qualità che possono fare molto comodo al Milan. L’obiettivo è quello di prenderlo con la formula del prestito, però le parti non sono ancora vicine a un accordo.

I Blues hanno preso Raheem Sterling dal Manchester City e ora stanno puntando Serge Gnabry del Bayern Monaco, l’ex Ajax non rientra più nei piani di Thomas Tuchel. Trapela abbastanza fiducia sulla riuscita dell’operazione.

Calciomercato Milan, affare Asensio: le ultime news

Tra gli esterni offensivi accostati al Milan c’è pure Marco Asensio, il cui contratto scade a giugno 2023 e che dunque non può essere preso in prestito. Il Real Madrid chiede 35-40 milioni di euro per la sua cessione e ci sono anche squadre della Premier League interessate: Arsenal, Liverpool, Manchester United e Newcastle United. Operazione difficile, tenendo pure conto che il giocatore vuole uno stipendio sui 6 milioni netti annui.

Intanto dalla Spagna il quotidiano AS fa sapere una cosa molto importante: Asensio sta pensando seriamente di rimanere al Real Madrid fino alla scadenza del contratto. Vuole ancora giocarsi le sue chance nella squadra di Carlo Ancelotti prima di valutare un eventuale trasferimento, che avverrebbe a parametro zero nel 2023.

Il mancato arrivo di Kylian Mbappé, unito ad alcune partenze, hanno dato fiducia al maiorchino di riuscire a trovare lo spazio che desidera nei blancos. Ancelotti non si opporrebbe alla cessione, però non ha neppure scaricato il giocatore ed è disposto a prenderlo in considerazione nel caso in cui dovesse rimanere in Spagna.

Finora il Real Madrid non ha contattato Asensio per discutere di un possibile rinnovo contrattuale, motivo per il quale tutti hanno dato per scontato il trasferimento. Ma in caso di permanenza, lo scenario potrebbe cambiare e un nuovo accordo diventerebbe possibile se il rendimento dell’esterno dovesse convincere Ancelotti e dirigenza.

Le partite amichevoli del pre-campionato saranno molto importanti, aiuteranno Asensio a capire se effettivamente può fare parte del progetto o se sia maglio considerare l’addio immediato. In questo momento la sua priorità è rimanere a Madrid, però in poche settimane tutto può cambiare.