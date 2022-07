Intrigo Dybala, tutto è ancora possibile: “Può finire al Milan solo se…”

Ancora rumors sul futuro di Paulo Dybala, accostato al Milan ma solo con determinate condizioni, visto che l’Inter è ferma.

Mai come questa estate il mercato dei parametri zero fa parlare di sé. Sono ancora moltissimi i calciatori che, al giorno d’oggi, non hanno trovato una squadra e fanno parte della lista svincolati.

Il talento più prestigioso che attualmente non ha ancora una squadra è certamente Paulo Dybala. Il fantasista argentino, che ha lasciato la Juventus per scadenza contrattuale, è stranamente disoccupato.

Il suo destino sembrava essere di colore nerazzurro. Fino a qualche settimana fa gli esperti di mercato avevano indicato l’Inter come vicinissima ad ingaggiarlo, ma dopo l’acquisto di Lukaku e la mancata partenza di almeno un paio di attaccanti, la trattativa è stata messa in congelatore.

Milan e Roma hanno ancora una speranza per la Joya

Nella sua trasmissione Calciomercato – L’originale di ieri sera, Gianluca Di Marzio ha voluto aggiornare la situazione di Dybala. Il noto cronista di Sky Sport ha fatto capire come il futuro dell’argentino sia un vero e proprio intrigo, un mistero di mezza estate.

Di Marzio ha fatto oltretutto intendere che la soluzione Milan, a volte accostato al calciatore 29enne, non è ancora da escludere totalmente: “Difficile stabilire dove giocherà Dybala. L’Inter si è tirata fuori, Milan e Roma possono entrare in corsa solo nel caso in cui lui deciderà di abbassare le richieste di ingaggio, ma al momento nessuna delle due si è mossa concretamente”.

Dunque il Milan potrebbe pensare seriamente a Dybala, ma prima dovranno incastrarsi varie situazioni. In primis l’abbassamento delle richieste di ingaggio del suo entourage, che continua a pretendere 6-7 milioni netti a stagione per la Joya.

Inoltre ad oggi la società rossonera sta spingendo forte su un altro calciatore in quel ruolo. Ovvero Charles de Ketelaere, un profilo per costi e per età decisamente più in linea con il progetto a cui lavora Paolo Maldini. Il giovane belga è un talento tutto da scoprire, mentre Dybala già un top player affermato, ma il Milan predilige la linea giovani.

Di Marzio ha inoltre escluso l’ipotesi Manchester United, che dovrebbe prima cedere Cristiano Ronaldo. Ma Dybala non rappresenta comunque una prima scelta per gli inglesi. L’ex juventino è in attesa di offerte da parte di top club europei, ma per il momento non sembra che le squadre di prima fascia del continente siano interessate a lui.