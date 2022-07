“Superato il Milan”, andrà al Barcellona: lo aveva scovato Massara

Beffa per il Milan, che secondo la stampa spagnola sarebbe stato anticipato dal Barcellona per quanto riguarda il giovanissimo.

Una delle maggiori capacità della squadra dirigenziale del Milan negli ultimi anni è sempre stata quella di reperire giovani talenti, anche a basso costo, subito utili e pronti alla propria causa.

Un progetto, quello promosso dal fondo Elliott Management, che ha puntato immediatamente su una rosa giovane e sull’abilità dei dirigenti di reperire i giusti talenti. Non a caso il d.s. Frederic Massara è una vecchia volpe in questo ambito, avendo avuto un maestro eccellente come Walter Sabatini.

Uno dei giovani più interessanti scovati da Massara in tempi recenti rischia però di sfumare. Il Milan sta per essere beffato da un’altra big europea nella corsa al giovanissimo prospetto spagnolo.

Il Milan superato nella corsa al ‘nuovo Pedri’

Già mesi fa il Milan, anche grazie al lavoro dei suoi osservatori, aveva individuato un talento giovanissimo ma già pronto a fare il grande salto nel calcio che conta. Ovvero lo spagnolo Alberto Moleiro.

Un nome che dirà ancora molto poco alla gran parte degli appassionati di calcio italiani, ma chi lo conosce sa che si sta parlando di un centrocampista dalle qualità smisurate, un vero e proprio predestinato.

Addirittura Moleiro, classe 2003 in forza al Las Palmas, era stato indicato come il ‘nuovo Pedri‘, per le caratteristiche simili al fantasista del Barcellona che già è titolare della Nazionale spagnola. Non a caso il suo futuro sembra essere proprio in direzione Camp Nou.

Come riferito oggi dal quotidiano Sport, il Barça avrebbe superato la concorrenza del Milan e di altri club della Liga per l’ingaggio di Moleiro. Il centrocampista 19enne ha da poco rinnovato con il Las Palmas, ma si è trattato solo di una mossa per evitare di far perdere valore al suo cartellino.

Il presidente canario Miguel Angel Ramirez sarebbe volato di recente a Barcellona per trattare la cessione del suo gioiello. Moleiro, valutato oggi intorno ai 10 milioni di euro, potrebbe presto far parte della formazione di Xavi. Un innesto ideale, viste le caratteristiche da ‘tiki taka’ del talento di Tenerife.

Niente da fare per Massara e per il Milan, che avevano visionato da vicino Moleiro già lo scorso anno, quando debuttò in prima squadra nella Segunda Division iberica. A meno di colpi di scena il suo futuro parlerà catalano.