“Si avvicina al Milan”: l’annuncio dall’Inghilterra

Una mossa del Chelsea potrebbe avvicinare Ziyech al trasferimento in maglia rossonera: dall’Inghilterra arriva una notizia importante.

Il Milan sogna di mettere a segno due grandi colpi nel reparto offensivo. Uno è Charles De Ketelaere e l’altro è Hakim Ziyech. Sarebbero rinforzi di alto livello per Stefano Pioli, che ha chiesto maggiore qualità per la sua squadra.

Il fantasista belga sembra quello più vicino al passaggio in rossonero. Con il Club Bruges c’è una trattativa in stato avanzato, l’ultima offerta è di circa 31 milioni di euro (28 fissi più 3 bonus). Da capire se ci sarà il coinvolgimento di Andreas Jungdal ed Emil Roback nell’operazione.

De Ketelaere ha detto sì a Paolo Maldini e Frederic Massara, che adesso devono provare a chiudere con la sua società di appartenenza. Trapela ottimismo, la fumata bianca potrebbe arrivare già prima della fine di questa settimana.

Calciomercato Milan, Ziyech lascia il Chelsea: arriva un’altra conferma

Per quanto riguarda Ziyech, l’affare sembra un po’ più complicato, ma c’è comunque fiducia di riuscire a condurlo in porto. Dall’Inghilterra fanno sapere che il 29enne marocchino si avvicina al trasferimento in prestito al Milan. Lo scrive The Times.

Il motivo? Il Chelsea, ormai perso Raphinha (dovrebbe andare al Barcellona), ha messo Serge Gnabry in cima alla lista degli obiettivi per rinforzarsi sulle fasce offensive. Dopo l’ingaggio di Raheem Sterling dal Manchester City, ora i Blues vogliono un altro innesto e stanno pensando concretamente all’ex Arsenal.

Gnabry ha un contratto che scade a giugno 2023, pertanto l’operazione potrebbe essere abbastanza agevole per il Chelsea. L’arrivo del tedesco potrebbe accelerare la cessione di Ziyech, ormai fuori dai piani di Thomas Tuchel. Da capire le condizioni del possibile prestito, visto che il club londinese sicuramente pretenderà l’inserimento di un obbligo di riscatto.