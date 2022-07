Di Marzio: “De Ketelaere al Milan, si può chiudere: le cifre”

Gianluca Di Marzio è tornato a dare aggiornamenti sulla trattativa in corso tra Milan e Club Brugge per Charles De Ketelaere!

Paolo Maldini e Frederic Massara non smettono un attimo di pensare al mercato del Milan! I due dirigenti stanno facendo il possibile per regalare dei colpi di livello a Stefano Pioli in vista della prossima stagione. Non un lavoro facile, dato che andrà sempre rispettato il principio di sostenibilità economica dettato dalla proprietà.

Proprio per tale motivo il Milan ci sta andando cauto ma è chiaro che bisognerà agire in fretta per aggiudicarsi i grandi obiettivi di mercato. Nella lista dei desideri realizzabili, attualmente, sono presenti tre calciatori di tre ruoli diversi. Charles De Ketelaere trequartista, Hakim Ziyech esterno destro, Renato Sanches centrocampista della mediana.

Maldini e Massara stanno puntando tutto sul primo, il belga del Club Brugge. Mentre per il marocchino e il portoghese pare sia tutto in stand-by al momento. Il motivo è semplice. Per Ziyech bisogna trovare un accordo complicato col Chelsea. Formula dell’affare e ingaggio le principali e delicate questioni su cui accordarsi, e la sensazione è che si andrà per le lunghe.

Per quanto riguarda Sanches, invece, il Milan ha un pò frenato a causa del comportamento del giocatore. Pare che Renato preferisca adesso il PSG, e lui e il suo agente Mendes stanno spingendo forte affinchè Parigi diventi la sua nuova casa. In realtà, i parigini non sembrano così interessati al portoghese, quindi è il Diavolo in pole, ma Maldini e Massara vogliono vederci chiaro.

Per De Ketelaere? Le buone notizie giungono dal fronte belga!

Di Marzio: “Si può chiudere a 35 milioni, bonus inclusi”

Gianluca Di Marzio ha dato i consueti aggiornamenti sul mercato del Milan a Sky Calciomercato L’Originale. Il giornalista anche oggi ha confermato i contatti positivi tra il club rossonero e il Club Brugge per Charles De Ketelaere. Addirittura, secondo Di Marzio, la trattativa potrebbe concretizzarsi nei primi giorni della prossima settimana, così da far arrivare quanto prima il giocatore alla corte di Stefano Pioli a Milanello.

L’esperto di mercato ha parlato di cifre, e quindi di uno sforzo economico che in qualche modo il Milan dovrà compiere. Ricordiamo che Maldini e Massara si sono spinti ad offrire circa 31 milioni di euro, inclusi i bonus. Ma secondo Gianluca Di Marzio la cifra giusta per convincere i belgi potrà essere quella di 35 milioni di euro. Tutto procede con ottimismo, consci del fatto che De Ketelaere ha detto sì al Milan e desidera ardentemente i colori rossoneri.

Di seguito le parole di Gianluca Di Marzio sulla questione di mercato: