“È improbabile”, l’annuncio che dà ancora speranza al Milan

La rivelazione dalla Francia che tiene ancora “in vita” il Milan su questa trattativa. C’è ancora speranza di poterlo acquistare.

Il Milan è coinvolto in diverse trattative di mercato. Charles de Ketelaere è l’obiettivo numero uno per la trequarti, ormai ci sono pochi dubbi: i rossoneri sono al lavoro per trovare l’accordo con il Brugge, l’ultima offerta potrebbe essere quella giusta ma si attendono risposte dal Belgio. Un acquisto che farebbe molto contenti i tifosi rossoneri, convinti che possa essere il rinforzo ideale per il sistema di gioco di Stefano Pioli.

Ma quella per CDK non è l’unica operazione che il Milan sta provando a condurre e concludere (in senso positivo). Hakim Ziyech resta un’opportunità di mercato che Maldini proverà a cogliere: il problema è l’ingaggio (di 6 milioni netti) e anche la formula d’acquisto del Chelsea. Serve l’offerta giusta ma per il momento sul marocchino c’è una fase di stallo e di riflessione. E poi c’è un’altra trattativa ancora in piedi, nonostante l’insistenza di alcune fonti sulla scelta di andare in un altro club. I rossoneri non lo mollano e ci proveranno fino alla fine. E l’annuncio che arriva dalla Francia tiene aperte le speranze di Maldini e Massara.

Calciomercato Milan, ancora in pole: c’è speranza

Nelle ultime ore in Francia è arrivata una vera e propria rivelazione che tiene ancora tutto in discussione. I tifosi ci sperano perché questo è un calciatore molto importante e che farebbe la differenza in Serie A. Ne sarebbe felice soprattutto Stefano Pioli: nella prima conferenza stampa dell’anno ha detto apertamente che sul mercato cercano qualità. E questo è un profilo di altissima qualità. Stiamo parlando ovviamente di Renato Sanches, sul quale si sta costruendo una vera e propria telenovela. L’ultima puntata arriva da indiscrezioni francesi.

Una fonte vicina a Goal France ha rivelato che “Il Psg non ha un interesse significativo per Renato Sanches ed è improbabile che vada lì. Il Milan è in pole position e c’è anche un altro club importante“. Il punto chiave è che il Psg è abbastanza coperto a centrocampo e non ci sarebbe spazio per il portoghese. Che, invece, spinge per andarci per Campos, Galtier e per la possibilità di guadagnare di più (lui e il suo agente). Ma da Parigi non è arrivata l’offerta e questo tiene ancora “in vita” il Milan, anche se sempre Goal France rivela che l’interesse dei rossoneri si è un po’ raffreddato proprio a causa di questa situazione di indecisione.