Incontro a Casa Milan per l’addio: arrivano le firme

Il Milan è pronto a salutare il calciatore: l’agente è stato in sede per gli ultimi dettagli. Sono pronte le visite mediche e poi le firme con la sua nuova squadra

E’ tempo di cessioni in casa Milan. Il club rossonero è impegnato nel definire l’acquisto di Charles de Ketelaere – la trattativa non è ancora sul rettilineo finale – ma nel frattempo lavora alle uscite.

Paolo Maldini e Frederic Massara stanno riuscendo ad alleggerire il monte-ingaggi, liberandosi di calciatori che non fanno più parte del progetto di Stefano Pioli.

Ha salutato, a titolo definitivo, Leo Duarte, rimasto in Turchia. A sorpresa anche Samu Castillejo ha svuotato gli armadietti di Milanello: ha chiuso la sua avventura in rossonero, trasferendosi al Valencia di Gennaro Gattuso.

In lista di partenza, ci sono adesso anche Tiemoué Bakayoko, Daniel Maldini (in prestito al Verona) e Mattia Caldara. Proprio il centrale, ex Venezia e Atalanta, sarà il primo a salutare i compagni.

Addio ad un passo

L’affare – come vi raccontiamo da giorni – è ormai in dirittura d’arrivo: giocherà allo Spezia. Trasferimento in prestito con diritto di riscatto e stipendio diviso tra le due società. E’ tempo, ormai di visite mediche, che verosimilmente ci saranno nelle prossime ore. In giornata, nel frattempo, l’agente del calciatore, Beppe Riso, come riporta Sky Sport, è stato a Casa Milan, per gli ultimi dettagli: l’affare, ormai, è davvero concluso.