“Luis Suarez ad un passo dal Milan”, bomba dalla Spagna!

Arriva una notizia davvero clamorosa dalla Spagna. Secondo la stampa iberica il Milan sarebbe pronto al colpaccio a sorpresa.

Il mercato in entrata del Milan è fermo finora a Divock Origi, attaccante giunto a costo zero dal Liverpool. Ma nelle prossime ore, come auspicato anche dal presidente Paolo Scaroni, se ne vedranno delle belle.

Paolo Maldini e Ricky Massara sono molto attivi in queste settimane. Stanno provando a portare a Milanello un centrocampista, con Renato Sanches sempre nei pensieri rossoneri, e un trequartista come Charles de Ketelaere, per il quale verrà fatto un investimento rilevante.

Ma secondo l’indiscrezione lanciata dalla stampa spagnola poco fa, il Milan starebbe per chiudere un grande colpo in entrata, ancora a costo zero. Un centravanti che a sorpresa sembra molto vicino a firmare con i rossoneri.

Milan e Monza duellano per il bomber: offerti 4 milioni di ingaggio

La bomba arriva dal quotidiano iberico AS, secondo cui il Milan sarebbe sorprendentemente vicino a trovare l’accordo per Luis Suarez. L’attaccante uruguayano, attualmente senza squadra, che ha vinto tutto con le maglie di Ajax, Liverpool e Barcellona.

La notizia recita così: il Milan ed il Monza, società guidata da Silvio Berlusconi, sarebbero entrambe molto vicine a Suarez. Pare che le due squadre abbiano messo sul piatto ben 4 milioni netti di stipendio annuo per il ‘Pistolero’, a cui aggiungere poi clausole legate a bonus e diritti di immagine.

Una rivelazione clamorosa, confermata tra l’altro da Marco Kirdemir, intermediario che spesso si occupa di calciatori della Liga: “Sono in costante comunicazione con Luis Suarez, gli porto le offerte che trovo in giro. Il Fenerbahce faceva sul serio, ha offerto 6 milioni netti ma Suarez ha rifiutato. Mi ha detto che vuole giocare in Italia. Dalla Serie A ci sono due offerte, una sicuramente del Monza che ha messo sul piatto 4 milioni più altri bonus”.

Dunque Suarez verso l’Italia. Il Milan ci starebbe seriamente provando, anche se per ora le conferme arrivano solo sul tentativo del Monza, di cui si parla ormai da giorni. Sarebbe un altro colpo di mercato a costo zero molto intrigante: il 35enne centravanti ha giocato in squadre d’élite e sarebbe finalmente pronto a conoscere il nostro calcio.

Suarez nelle ultime due stagioni ha giocato con la maglia dell’Atletico Madrid, segnando 32 gol in 67 incontri e vincendo la Liga nel 2021. L’uruguayano ha però preferito lasciare la squadra madrilena a fine contratto, cercando avventure più intriganti.