Milan, Di Marzio conferma: “Contatti continui per De Ketelaere”

Nuovi aggiornamenti sul calciomercato del Milan da parte di Gianluca Di Marzio sulle trattative in corso per i rossoneri

Nella giornata che ha sancito il trasferimento di Kalidou Koulibaly dal Napoli al Chelsea per circa 40 milioni di euro, non mancano le notizie sul calciomercato del Milan, con Maldini e Massara impegnati su più fronti per provare a rendere ulteriormente competitivo l’organico a disposizione di Pioli.

Gli ultimi aggiornamenti sul mercato rossonero sono arrivati da Gianluca Di Marzio nel corso della puntata odierna di Calciomercato L’Originale. Si è parlato ovviamente della principale trattativa che vede il Milan protagonista negli ultimi giorni ovvero quella per portare Charles De Ketelaere in rossonero dal Bruges.

L’esperto di mercato di Sky ha riferito che quella odierna è stata sostanzialmente una giornata interlocutoria nche se i “contatti tra Milan e Bruges sono continui.” “Si procede a fuoco lento – conferma Di Marzio – verso l’accordo definitivo. Non è stata la giornata decisiva per l’arrivo del giocatore ma presto arriverà secondo le intenzioni di Massara e Maldini.”

Il Milan, quindi, continua a credere fermamente nell’approdo del giovane talento belga, diventato a tutti gli effetti il principale obiettivo in questa fase di calciomercato. Ieri, i rossoneri hanno effettuato un rilancio aumentando la prima offerta presentata al Bruges, forti della volontà di De Ketelaere di accettare la proposta dei rossoneri con il Leeds che, a quanto pare, sembra aver mollato la presa sul giocatore.

Milan, le altre trattative di mercato

Di Marzio non ha fornito aggiornamenti sugli altri obiettivi di mercato del Milan ovvero Ziyech e il difensore Tanganga, a ulteriore conferma che le attenzioni della dirigenza, al momento, sono in gran parte concentrate sulla trattativa con il Bruges.

In uscita, dopo l’ufficializzazioni di Castillejo al Valenica, si avvicina la cessione di Mattia Caldara. Dopo il prestito al Venezia, il difensore disputerà un’altra stagione a titolo temporaneo in Serie A, stavolta allo Spezia. Già domani dovrebbero esserci le visite mediche, ultimo step prima di formalizzare il trasferimento ai bianconeri sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 3 milioni di euro.

In serata è arrivata anche l’ufficializzazione di Alessio Romagnoli alla Lazio. Il difensore ha salutato il club con un messaggio su Instagram al quale hanno risposto molti degli ex compagni, protagonisti dell’ultima trionfale annata che ha riportato il Milan allo Scudetto dopo oltre un decennio.