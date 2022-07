Milan, tutto confermato: è appena arrivata l’ufficialità

Amichevole per il Club Brugge di Charles de Ketelaere. Il talento classe 2001 giocherà l’amichevole contro l’Utrecht? Ecco la scelta ufficiale

E’ Charles de Ketelaere il calciatore al centro delle attenzioni in casa Milan. Il club rossonero è in trattativa con il Club Brugge per l’acquisto del fantasista classe 2001.

Sono ore importante queste: il Milan ha deciso di premere il piede sull’acceleratore, mettendo sul piatto un’offerta considerevole; 28 milioni di euro più 3 di bonus. Si aspettano segnali dalla squadra belga. L’ottimismo è davvero tanto ma l’affare non sembra ancora giunto sul rettilineo finale come tutto il mondo Milan si augura.

La scelta del Club Brugge

Oggi c’era attesa per conoscere le scelte del Club Brugge, impegnato in amichevole contro l’Utrecht. Lo scorso 9 luglio Charles de Ketelaere non aveva giocato contro il Copenhagen e molti hanno pensato che sarebbe stato risparmiato anche contro gli olandesi. Nelle ultime ore, però, si era parlato di un suo regolare impiego.

Sono state appena comunicate le formazioni ufficiali e il talento classe 2001 partirà dal primo minuto. Tutto confermato dunque: sarà titolare così come Noa Lang.