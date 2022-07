Il Milan cede ancora: addio in prestito

Il Milan ha chiuso l’ennesima cessione del mercato estivo. Manca soltanto l’ufficialità ma l’operazione è stata definita…

Paolo Maldini e Frederic Massara stanno stupendo l’ambiente rossonero per quanto concerne le cessioni. Negli anni passati si è fatta parecchia fatica a disfarsi degli esuberi, ma quest’estate la musica è totalmente cambiata. Tutto ovviamente è dipeso dalle grande ambizioni del club dopo la vittoria dello Scudetto!

La volontà più grande della nuova proprietà, in assoluto accordo con l’area tecnica, è quella di fare ancora più competitivo il Milan. Ed è quindi inevitabile liberarsi dagli elementi non all’altezza e rimpiazzarli con nuovi innesti di qualità. Una delle cessioni fondamentali è stata quella di Samuel Castillejo, passato al Valencia.

Il Milan ha liberato uno slot importante sulla fascia destra d’attacco, una posizione che necessita dell’inserimento di un profilo di grande qualità per aumentare il tasso tecnico. E al momento il preferito è Hakim Ziyech del Chelsea. Ma non solo Castillejo. Anche Mattia Caldara, Leo Duarte, Daniel Maldini rappresentano delle cessioni essenziali al progetto della prossima stagione.

Fondamentali anche i movimenti dei giovanissimi, pressoché della Primavera rossonera. La partenza di giocatori come Lorenzo Colombo, Tsadjout, Emil Roback saranno importanti. Chi in prestito per fare esperienza ed essere rivalutato in futuro, chi a titolo definitivo per incassare buone cifre. A questi si aggiunge un altro profilo, ormai praticamente prossimo al trasferimento.

Milan, l’attaccante in Serie B: la formula dell’affare

Anche Marco Nasti, promettente attaccante della Primavera del Milan, è in procinto di cambiare aria. L’affare è stato praticamente chiuso con il Cosenza, e il classe 2003 farà quindi quest’estate il primo salto verso il professionismo. L’ufficialità è attesa in settimana, con Nasti che si unirà al club calabrese attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto. Il Milan conserverà dall’affare il diritto di recompra, essenziale nell’ambito di giovani così promettenti.

Marco è un profilo offensivo molto duttile e che ha mostrato grandi cose nei suoi anni nel Settore Giovanile rossonero. Seconda punta, trequartista, prima punta, rappresenta una delle promesse migliori del vivaio del Milan. Dopo la lunga trafila, Nasti è adesso pronto a fare il tanto atteso salto di qualità in una Prima Squadra e ad un livello importante. Il Cosenza milita infatti in Serie B, e il suo tecnico Dionigi è pronto a dare un ruolo di primo piano a Nasti.

Maldini e Massara, come fatto con Colombo e Pobega, osservano da lontano la crescita del ragazzo, sperando che possa sviluppare caratteristiche importanti per un posto nel Milan dei prossimi anni.