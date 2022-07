Non solo de Ketelaere: attesa per il doppio colpo

Il Milan è alle prese con il calciomercato: si attendono novità a breve su Charles de Ketelaere. Sugli altri obiettivi occorre pazientare. Il punto della situazione

Le attenzioni e gli sforzi del Milan sono tutti puntati su Charles de Ketelaere. Paolo Maldini e Frederic Massara sono intenzionati a mettere a disposizione di Stefano Pioli il talentuoso fantasista belga.

Servono tanti soldi, più di 30 milioni di euro, ma il Milan non ha paura di investirli per un giovane, che ben presto potrebbe valere almeno il doppio. I rossoneri ci credono e stanno facendo di tutto per accontentare la piazza.

Gli altri obiettivi – Il Diavolo è chiamato ad acquistare anche un difensore, un centrocampista (il nome in cima alla lista continua ad essere quello di Renato Sanches) e verosimilmente un esterno – sembrano per il momento congelati.

Serve tempo

I tifosi si aspettavano novità in merito ad Hakim Ziyech ma in questi giorni la trattativa non si è evoluta. Il calciatore marocchino ha lasciato il suo agente storico, affidandosi di fatto all’agenzia Roc Nation.

Un cambio importante che aveva fatto pensare ad un’accelerata. Così non è stato. Il giocatore è in tournée con il Chelsea e la sensazioni è che la trattativa potrebbe andare per le lunghe. D’altronde il tempo gioca proprio a favore del Milan: Ziyech non rientra nei piani del club londinese ed è destinato a lasciare l’Inghilterra.

Ad oggi non si registrano offerte concrete per il marocchino. E’ evidente che va trovata la giusta quadra con il calciatore, che guadagna tanto, circa 6 milioni netti a stagione. Troppi senza usufruire del Decreto Crescita. Poi toccherà al Chelsea liberarlo, in prestito con diritto di riscatto. Per Ziyech, che continua a non essere ritenuto un’alternativa a de Ketelaere, dunque ci vorrà tempo.