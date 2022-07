Renato Sanches si può avvicinare al Milan: indizio dalla Francia

Una mossa del PSG può avvicinare Renato Sanches al Milan: arrivano indiscrezioni interessanti dalla Francia. Rossoneri spettatori interessati.

La trattativa sta andando molto più per le lunghe di quanto ci si aspettasse, ma la società rossonera non ha ancora perso le speranze di ingaggiare Renato Sanches. Nonostante le cose si siano un po’ complicate, l’affare ha delle chance di andare in porto.

Com’è noto, il Milan ha messo da mesi il portoghese in cima alla lista dei rinforzi per il centrocampo. Paolo Maldini e Frederic Massara, in accordo con Stefano Pioli, lo hanno individuato come rinforzo ideale e auspicano di riuscire a portarlo a Milanello.

Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, il club rossonero avrebbe un accordo con il Lille per il cartellino del giocatore. Manca, però, quello con l’agente Jorge Mendes. Quest’ultimo flirta da settimane con il Paris Saint Germain, che però non è affatto vicino a chiudere l’operazione.

Calciomercato Milan, il PSG accelera per un altro centrocampista

Dalla Francia l’autorevole quotidiano L’Equipe rivela che il PSG vuole accelerare l’ingaggio di Khephrem Thuram, centrocampista richiesto dal nuovo allenatore Christophe Galtier. Quest’ultimo lo ha allenato al Nizza e vorrebbe il calciatore anche nella sua avventura a Parigi.

Il fatto che il Paris Saint Germain punti su Thuram è un segnale del fatto che Renato Sanches possa non trasferirsi nella capitale francese. Il centrocampo della squadra è già abbastanza folto e se dovesse arrivare il gioiello del Nizza è difficile pensare che poi possa aggiungersi anche il portoghese.

Il Milan attende novità ulteriori dalla Francia, certamente fa il tifo per il trasferimento di Thuram al PSG per poter magari chiudere per Sanches. Se l’ipotesi parigina dovesse sfumare, Mendes si ritroverebbe a dover rivedere le proprie richieste con i rossoneri.