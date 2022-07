Rientri a Milanello: domani la squadra al completo

Da domani Stefano Pioli avrà tutti i suoi fedelissimi a disposizione a Milanello. Ne mancano davvero pochi all’appello!

Il 4 luglio scorso, il Milan di Stefano Pioli è tornato a Carnago per preparare la prossima stagione. Ambizioni, obiettivi, emozioni positive si sono percepite al primo giorno di allenamento a Milanello. Il tecnico rossonero ha potuto conoscere per la prima volta Yacine Adli e apprezzarne il talento, e ritrovare un Tommaso Pobega più forte e maturo.

Adesso sono passati ben dieci giorni dal 4 luglio, e la situazione è nettamente cambiata. I primi giorni Pioli ha potuto contare sulla presenza di un gruppo a ranghi ridotti. Mancavano i big rossoneri, quelli che hanno reso possibile il sogno Scudetto. Leao, Maignan, Tomori, Tonali, Calabria, Theo Hernandez, Bennacer….

È stato quindi complicato proiettarsi con fiducia e convinzione alla prossima stagione, ma Pioli ne ha approfittato per studiare al meglio le new entry, alcuni giovani del Settore Giovanile, e testare i veterani che non hanno preso parte agli impegni con le Nazionali (Brahim Diaz, Rebic, Kjaer, Gabbia, Giroud, Bakayoko).

Da domani, però, la musica sarà completamente diversa.

Squadra quasi al completo

Come appreso dalla redazione di MilanLive.it, domani Stefano Pioli potrà avere l’intera squadra a disposizione. Un evento importante in vista dell’amichevole internazionale di sabato contro il Colonia in trasferta. Quello sarà il primo vero test stagionale, nel quale il mister potrà valutare condizioni e maturazione dei suoi ragazzi.

Ieri è stato il giorno del ritorno di Rafael Leao. Il portoghese, attualmente al centro di calde discussioni sul rinnovo, si è messo a disposizione di Pioli con l’intenzione di dimostrare di avere ancora la testa giusta e concentrata sul Milan. Oggi, invece, hanno fatto scalo a Milanello Theo Hernandez, Davide Calabria, Ismael Bennacer e Mike Maignan. Come dimostrano i post social di alcuni rossoneri!

Non dimentichiamo che Sandro Tonali e Alessandro Florenzi, nonostante gli impegni con l’Italia, hanno scelto di arrivare in anticipo nel centro sportivo rossonero. Una grande dimostrazione di grinta e voglia di ricominciare per dare il massimo. Domani, chiuderanno il cerchio gli arrivi di Rade Krunic, Alexis Saelemaekers e Fikayo Tomori. Poi si partirà alla volta della Germania per il primo vero test della stagione.