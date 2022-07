Calciomercato Milan, colpo dal Napoli: “Offerta da 35 milioni”

Arriva dalla Turchia la clamorosa indiscrezione sulla proposta dei rossoneri al club partenopeo

In questi giorni il Milan sembra si sia preso del tempo per ragionare bene sulle prossime operazioni di mercato in entrata, e nel frattempo la dirigenza sta definendo alcune cessioni per sfoltire la rosa.

La sensazione però è che dalla prossima settimana Maldini e Massara torneranno a muoversi per provare ad arrivare alla definizione di qualche affare, in modo da consegnare a Stefano Pioli degli ulteriori rinforzi in vista dell’inizio della prossima stagione, al quale manca ormai meno di un mese.

La trattativa più avanzata allo stato attuale è quella che porta al trequartista del Brugge, Charles De Ketelaere, considerato il profilo ideale per andare a migliorare il reparto offensivo del Diavolo. L’offerta del Milan non è ancora arrivata a soddisfare il club belga, ma a breve potrebbe esserci un’accelerata importante. Nel frattempo però dalla Turchia arriva una suggestione inaspettata e interessante per quanto riguarda una possibile trattativa in entrata per il club rossonero.

Milan, suggestione Elmas dal Napoli: si parla di 35 milioni

Secondo quanto riportato sul proprio profilo Twitter da Taner Karaman, conduttore della tv turca A Spor Tv, il Milan avrebbe fatto un’offerta molto importante al Napoli, da 35 milioni di euro, per il centrocampista macedone Eljif Elmas. Questa proposta sarebbe stata fatta al club partenopeo due giorni fa. Si tratta di una notizia ovviamente tutta da verificare, considerando che il Milan in quel ruolo sta puntando forte sul belga De Ketelaere.

Tra l’altro Elmas al momento è pienamente al centro del progetto azzurro e ha un contratto in scadenza nel 2025. Dopo la cessione di partenza di Lorenzo Insigne, difficile che il Napoli si privi anche del 22enne e della sua duttilità, che gli permette di ricoprire più ruoli fra il centrocampo e l’attacco. Karaman specifica inoltre che, in caso di chiusura del trasferimento, al Fenerbahce spetterebbe 1,5 milioni di euro. Vedremo nelle prossime ore se l’indiscrezioni verrà confermata.