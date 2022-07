Di Marzio: “Proposto Wijnaldum al Milan”, i dettagli

Clamorosa notizia direttamente da Gianluca Di Marzio. Il centrocampista internazionale è stato proposto al Milan!

Maldini e Massara continuano a trattare il profilo di Renato Sanches. Servirà per forza di cose inserire un innesto di qualità nella mediana di Stefano Pioli, e il portoghese è stato per settimane il profilo in pole. Adesso, però, le cose sono notevolmente cambiate.

Renato, che si era promesso al Diavolo di Milano, sembra aver cambiato totalmente idea. L’interessamento del PSG lo ha dissuaso dal fascino rossonero, e adesso ha il solo desiderio di volare verso Parigi. Il Milan non lo ha mai mollato, forte dell’appoggio del Lille. I Dogues hanno infatti preferito i rossoneri al PSG data l’offerta superiore proposta da Maldini e Massara.

Ma sembra che la volontà del giocatore sarà l’unica a farla da padrone. Secondo gli ultimi aggiornamenti, la prossima settimana sarà quella giusta per il trasferimento di Renato Sanches tra le fila parigine. Maldini e Massara sono consapevoli della situazione e per questo si sono messi alla ricerca di un altro profilo che può essere adatto ai piani di Stefano Pioli.

Ha preso piede nelle recenti settimane la pista conducente a Douglas Luiz dell’Aston Villa, ma negli ultimi minuti è venuta fuori un’altra alternativa. A riportare la clamorosa notizia è Gianluca Di Marzio. L’esperto di mercato ha fatto sapere che un profilo internazionale è stato proposto al Milan. Si tratta di Georginio Wijnaldum, l’esubero del PSG di cui Renato Sanches probabilmente prenderà il posto.

Il centrocampista olandese è stato proposto a Maldini e Massara dai suoi agenti. Adesso, il duo dirigenziale è a lavoro per valutare ruolo, età e piano economico e capire dunque se può essere adatto al club rossonero. Naturalmente, è assai certo che l’ostacolo principale sarà rappresentato dall’ingaggio, dato che l’ex Liverpool guadagna circa 10 milioni di euro a stagione.

Ovviamente, una cifra spropositata e fuori budget per il Milan. Ma chissà che il giocatore non sia disposto ad una riduzione dell’ingaggio pur di ritagliarsi un ruolo di primo piano in un club che conta. Saranno giorni di riflessione, capiremo presto se Georginio Wijnaldum potrà essere il nuovo innesto per la mediana del Milan!